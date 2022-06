Ocho amores antes del sí quiero.

Acertar a la primera no es una tarea sencilla, y todavía menos en el terreno del amor, de caminos inescrutables. Ahora bien, para saber qué merecemos necesitamos tropezar con la misma piedra, varias veces si es posible. La boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas tendrá lugar este viernes en Mallorca, en la finca de Comassema, situada en el valle de Orient. La pareja se casa tras más de tres años de noviazgo y con una pedida de ensueño en el Jardín de los Naranjos, en lo más alto del Monte Aventino, una de las siete colinas de Roma.

A lo largo de su vida, ambos han probado fortuna con otras personas. De Miguel se sabe que es la segunda vez que pasa por el altar y que es padre de una niña. De Chenoa conocemos bastante más: además de los esfuerzos de la prensa rosa, la propia artista escribió sobre algunos de sus romances en su libro Defectos perfectos, publicado en 2017. Su vida sentimental comenzó a ser de interés público hace dos décadas, en la primera edición de Operación Triunfo, cuando su historia de amor con David Bisbal provocó los suspiros de la mitad de los españoles. Su relación comenzó en 2001 y terminó en el año 2004 de forma trágica, con la mítica imagen de la artista atendiendo a los medios en chándal a las puertas de su casa.

Tras un año de duelo, la cantante recuperó la ilusión con el actor Álex González, pero el joven parecía no estar preparado para estar con alguien tan conocido como la argentina: «Ser conocido como el novio de Chenoa no era lo que él necesitaba en ese momento de su vida y nuestra relación no estaba lo suficientemente asentada como para aguantar tanto embiste», explica la artista en el libro. Más adelante probó suerte con alguien más terrenal, uno de los realizadores de su gira, David Escudero, «era una persona fácil. Sigue siéndolo. Somos grandes amigos hoy en día. Con Luis decido que se puede ser feliz. Me ayudó muchísimo a conocerme a mí misma porque lo de las apariencias no iba con él. Me enseñó a tener una vida normal».

Su siguiente relación fue con un piloto de avión, que conoció en sus innumerables viajes. Comenzaron su relación en 2009 y, tras muchas idas y venidas, el piloto le pidió matrimonio en 2013; la artista aceptó, pero finalmente no se produjo la unión. «El piloto respondía a todos los tópicos aeronáuticos: se había acostado con toda la flota de azafatas de su compañía», escribió Chenoa sobre este romance. Entre tanto, en 2010 vivió una fugaz relación con el cantante David de María, a quien le siguió Alian Cornejo, el hijo del empresario teatral Enrique Cornejo y, en 2011, arrancó una relación con Curi Gallardo, que se extendió hasta 2013. Finalmente, volvió a recuperar la ilusión junto al guitarrista Javi Arpa, con quien mantuvo una relación entre 2014 y 2018.

En la novela Océano Mar, de Alessandro Baricco, el profesor Bartleboom le escribe cartas a un amor todavía desconocido, «él cree que en alguna parte, por el mundo, encontrará algún día a una mujer que, desde siempre, es su mujer. (…) Él cree que cuando se encuentren será hermoso depositar en su regazo una caja de caoba repleta de cartas y decirle: Te esperaba». Tras varios intentos, finalmente, Miguel y Chenoa se han encontrado.