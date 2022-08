La periodista Mercedes Milá se encuentra en un centro hospitalario recuperándose tras haber sufrido una caída en bicicleta durante sus vacaciones en Francia. Según explicaba la catalana a sus miles de seguidores en Instagram, la caída fue tremenda y ella terminó ingresada con el brazo en cabestrillo. Los médicos del hospital francés le confirmaron que tenía una fractura limpia en el húmero, por lo que no sería necesario operar. Sin embargo, una nueva prueba médica en su regreso a España ha dado a conocer otro diagnóstico.

De vuelta en Barcelona, una prueba de tac ha desvelado que la gravedad de la lesión es mayor de lo que los médicos auguraban. Desde la cama del hospital, Milá explica que «es urgente que pase por quirófano». El accidente se produjo cuando un insecto se cruzó en su camino mientras hacía una excursión en bicicleta, la periodista dio un brusco giro que acabó con ella en unos matorrales. «Un tábano me picó y para defenderme de él solté la mano derecha de la bici», relataba en sus redes sociales.

El nuevo diagnóstico en la clínica de su médico de cabecera descubre que tiene la cabeza del húmero destrozada. «En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero», confiesa Mercedes Milá. Además, añade que el dolor se multiplica por momentos y que tiene que cancelar todos sus planes de verano debido a la larga recuperación que le espera.