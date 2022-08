Así se enteró Miguel Bosé del cáncer pulmonar de Nacho Palau.

El pasado 28 de julio, cuando el tercer finalista de Supervivientes 2022, Nacho Palau, no se presentó al debate final del reality, saltaron las alarmas. El conductor del programa, Carlos Sobera, explicó que su delicado estado de salud, perceptible en los últimos compases del concurso, se debían a una reacción alérgica, que le hinchó el rostro y le provocó problemas respiratorios. A su regreso a Valencia, la expareja de Miguel Bosé pasó más de una semana en el hospital, donde fue dado de alta el pasado 16 de agosto. Tras unos días alejado del foco mediático, Nacho Palau ha publicado este jueves en su cuenta de Instagram que padece un cáncer de pulmón.

Esta lamentable noticia ha dejado conmocionados a todos sus compañeros de Supervivientes, que le han mostrado su apoyo y cariño en redes sociales. Incluso, Marta Peñate y Charo Rodríguez entraron en directo en Sálvame para enviarle palabras de aliento. En cuanto a su ex, Miguel Bosé, aunque nos e haya pronunciado todavía ya es consciente de la situación. Fue el propio Nacho quien se lo comunicó. «Por lo que me cuentan, algunos compañeros de profesión ya se habrían puesto en contacto con Miguel Bosé; no tengo duda de que estará al lado de sus hijos, de los cuatro, lo tengo clarísimo», afirmó la periodista Isabel Rábago en el programa de sobremesa de Telecinco Ya es mediodía.

«Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad. [...] Disfrutad día a día de los seres queridos, de todo lo que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices», escribió Palau en su publicación, que rápidamente se llenó de mensajes de ánimo y apoyo.