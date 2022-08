Julio Iglesias zanja los rumores sobre su estado de salud.

En los últimos meses son muchas las personas que han mostrado su preocupación por el estado de salud de Julio Iglesias. El cantante, de casi 79 años, lleva unos años alejado del foco mediático y los escenarios, lo que comenzó a levantar las sospechas, que acrecentaron con los rumores vertidos en revistas y programas del corazón. Con tal de desmentir toda la palabrería, el artista ha publicado este lunes un comunicado en su Instagram para zanjar las «informaciones malignas e inciertas», como las califica Iglesias.

«No suelo responder a esas informaciones malignas e inciertas que confunden a tantas y tantas gentes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo alzheimer, con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien, con ganas de volver a entrar en el estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre», escribe el artista en la publicación. Parece que el comunicado responde a las declaraciones que dio el periodista argentino Jorge Rial en 'Argenzuela', un programa de C5N, en las que aseguró que José Luis Rodríguez 'El Puma', le contó que el artista tenía problemas de movilidad y memoria. Más adelante, 'El Puma' desmintió dichos comentarios.

«Estaba escuchando esta canción (Te invito), y vi una foto simpática que se parece mucho a la que ha dado la vuelta al mundo, Y tu lo sabes, y se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema y estoy vivo y coleando jajajajajajaja. Y ustedes lo saben. Mientras tanto, les invito a bailar un bolero», concluyó Julio en su comunicado, en una muestra de buen humor. Hace unos meses, Makoke, la ex mujer de Kiko Matamoros y colaboradora de Viva la vida, explicó que el motivo del alejamiento de Julio de los escenarios es que el cantante está escribiendo sus memorias, por lo que necesita paz y reclusión.