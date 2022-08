En noviembre de 2021 el actor y dramaturgo José Luis Gil, Enrique Pastor en La que se avecina y Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva, sufrió un ictus isquémico por el que fue ingresado en el Hospital Nuestra Señora del Rosario, en Madrid. Desde entonces, el intérprete no ha vuelto a rodar ningún episodio de la serie de Telecinco y se le descarta para la próxima temporada. Han sido muchos los comentarios y rumores sobre su estado de salud, que en los últimos tiempos apuntaban a un empeoramiento del proceso de rehabilitación. Pero no todo son malas noticias.

Noticias relacionadas Cristina Medina actualiza el estado de salud de José Luis Gil La actriz y amiga íntima del actor, Ana Ruiz, ha publicado este domingo un comunicado en su Instagram en el que desmiente las últimas informaciones respecto a la salud de José Luis Gil. «Aprovechando que hoy es el día internacional del actor, quería publicar esta foto con mi gran amigo José Luis Gil, uno de los mejores actores de este país, al que admiro y quiero. Me siento una privilegiada de poder vivir de cerca cada paso de tu evolución, que cada día es mayor, a pesar de lo que a veces leo», escribe Ruiz en su publicación. La actriz también destacó el importante papel de la familia de José Luis, que está arropando al actor durante su rehabilitación: «Eres un campeón y estás arropado por una familia maravillosa, que siento que ya es un poco mía también. Verte cada día mejor es un motivo de alegría. ¡Seguimos sumando! ¡Feliz día a todos los actores y actrices!», concluye el comunicado, en el que se etiquetó a numerosos medios de comunicación a la espera de una rectificación.