Risto Mejide y Laura Escanes sorprendían el pasado domingo a todos sus seguidores y fans anunciando su ruptura tras siete años de relación. A pesar de que la pareja no se ha pronunciado todavía, y seguramente no lo harán, sobre los motivos de la separación los rumores sobre una tercera persona no han tardado en llegar. Según publican varios medios, como 20 minutos, la influencer podría haber hecho buenas migas con un miembro del equipo de un programa de televisión que están grabando en estos momentos.

Concretamente, Escanes participará en la próxima edición del programa de El Desafío de Antena 3, presentado por Roberto Leal. La modelo está muy involucrada en los retos y pruebas del programa y ya ha compartido momentos con sus compañeros en las redes sociales. Sin embargo, Laura ha hecho buenas migas con un coach y como apunta el medio citado anteriormente, «se ha transformado en un apoyo imprescindible que le está ayudando a llevar mejor la separación». ¿Quedará sólo en una amistad? Noticias relacionadas Risto Mejide, hundido tras su ruptura con Laura Escanes: «No tengo fuerzas ni para responder a las burlas» Por su parte, Risto aseguró ayer a través de un story en sus redes sociales estar «roto de dolor». Horas más tarde tuvo lugar su primera aparición pública en el programa que presenta, Todo es mentira. El presentador empezó dándole cierto humor a lo que le había pasado con su ya exmujer y mandando un saludo a Tamara Falcó, la otra protagonista de estos días. «Bienvenidos a todos. Especialmente a la otra persona con la que me identifico mucho en estos momentos, básicamente porque es mejor que no entre en las redes sociales en los próximos 20 años. Tamara Falcó, un beso desde aquí», empezaba. Gran clickbait pic.twitter.com/Gvog9D3sBf — Buho (@buhosdebarro) September 26, 2022 Tanto Mejide como Escanes publicaron este domingo dos comunicados distintos con dos imágenes diferentes en blanco y negro, y en los que han tenido palabras de respeto el uno con el otro. El presentador de Todo es mentira ha querido lanzar este mensaje. Sin embargo, por el momento, Laura Escanes no ha vuelto a hacer acto de presencia en su redes sociales.