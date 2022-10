Eva González y Cayetano Rivera afrontan una profunda crisis matrimonial. La revista ¡Hola! ha publicado este lunes en exclusiva que la pareja viviría separada desde hace meses. El medio señala que la última vez que se vio a la modelo y al torero juntos fue en agosto, cuando se les fotografió junto a su hijo de cuatro años en las playas de Cádiz. Aunque no suelen mostrar su amor en público, lo cierto es que la última instantánea familiar que ha subido el diestro a su Instagram se remonta al 6 de febrero.

Esta semana ambos han aparecido en distintos eventos, pero lo han hecho por separado. Eva acudió el 20 de octubre a una cita para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer y tan solo un día después Cayetano reapareció en un acto organizado por Mario Vargas Llosa en El Escorial. Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre estas informaciones en sus redes sociales. La noticia de este parón en su relación llega tras trece años juntos y a las puertas de su séptimo aniversario de boda.

La pareja ya vivió momentos complicados hace dos años, cuando Karelys reveló que había mantenido una relación con Cayetano cuando este ya se había casado con la presentadora. El fotógrafo que publicó las imágenes del torero con la abogada en actitud cariñosa en Londres aseguró que la propia joven fue la que filtró la noticia a la prensa. Tras el revuelo inicial, el matrimonio intentó aparentar normalidad y siguió con su relación. Cayetano vive momentos complicados ya que a su crisis sentimental se suma el ingreso de su hermano Kiko Rivera tras sufrir un ictus.

EXCLUSIVA. Eva González y Cayetano Rivera viven separados https://t.co/Ec3jNAVOH9 — Revista ¡HOLA! (@hola) October 24, 2022

Este domingo el hijo de Isabel Pantoja pasó a planta en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla y ha asegurado en su perfil de Instagram que ha sido el mayor susto de su vida: «Pensé que no salía de esta». El DJ ha agradecido su apoyo «a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud», y ha indicado que está «en planta un poco mejor pero no recuperado» del todo. «Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo», ha asegurado, para dar también las gracias «a las enfermeras y equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa».