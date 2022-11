Seis meses después de dar a luz a su primer hijo, Carla Barber está embarazada otra vez. La doctora ya había anunciado a través de las redes sociales que el domingo tenía que dar una gran noticia y no ha hecho esperar mucho a sus seguidores. A través de un vídeo en Instagram, la exsuperviviente y expareja de Diego Matamoros, ha mostrado la reacción de sus familiares al conocer la noticia.

La especialista en medicina estética y su pareja, Joseph, están emocionados porque le darán un hermano a su primogénito Bastian. «Un nuevo amor crece dentro de mí. La familia aumenta y no podemos estar más felices. Estoy deseando contaros mucho más», decía Barber en la publicación. Además, al final del vídeo, remarcaba su alegría por el nuevo miembro de la familia. «Estamos ansiosos por conocerte y felices con tu llegada, te queremos».

Carla Barber estuvo documentando y haciendo público los avances de su primer embarazo, que acabó con una cesárea. Precisamente esto ha hecho que algunos de sus seguidores hayan criticado el nuevo embarazo. Lejos de callarse, la doctora ha explicado que no hay ningún peligro. «Mi cesárea no es problema alguno. Lo consulté con mi ginecólogo y me dijo que podía quedarme embarazada con total seguridad», dijo en sus historias.

Además, el próximo domingo será el momento en que anuncie el sexo del bebé, aprovechando el bautizo de su primer hijo. En este aspecto parece que la pareja tiene preferencias diferentes. Ella, por un lado, le gustaría tener otro niño, mientras que su marido preferiría que fuera una niña.