Amaia Montero reaparece tras un mes ingresada en una clínica

Amaia Montero ha sido dada de alta de una clínica de Navarra, en la que habría estado ingresada en el último mes. Se desconocen los motivos exactos y sus problemas de salud, si bien la familia destacó que la cantante va mejor y está bien. Su hermana Idoia aclaró que está inmersa en la preparación de su nuevo proyecto musical, ya que la música se ha convertido en su refugio en estos tiempos difíciles. A principios de octubre anunció su vuelta a la música, tras cuatro años retirada de los focos, durante los que poco se supo de la exvocalista de la Oreja de Van Gogh. Sin embargo, días después volvía a copar titulares, pero debido a la preocupación que suscitó un vídeo que colgó ella misma en redes sociales. En las imágenes se la veía notablemente desmejorada, con un extraño comportamiento y un mensaje que dejó en el post muy alarmante, que preocupó sobre su salud mental: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida»

Tras el escándalo, la gipuzcoana, de 46 años, se apartó de todo y no ofreció declaración ninguna. Su familia sí apuntó a algunos periodistas que no estaba pasando por su mejor momento. Ahora, la revista Lecturas ha desvelado la salida de Amaia de la Clínica Universitaria de Navarra, donde ha estado ingresada cerca de un mes. Según se aprecia en las imágenes captadas, la cantante salía de allí, ya dada de alta, cargando las maletas en el coche, antes de partir de camino a casa en compañía de su madre y su hermana. Este episodio no ha sido el único que ha preocupado a los miles de fans de Montero. En 2018 saltaron las alarmas durante uno de sus conciertos, en el que mantuvo, sobre el escenario, un comportamiento errático y que fue duramente criticado.