Sara Carbonero pasa uno de sus momentos más complicados arropada de sus amigos y familiares. El pasado lunes la periodista fue operada de urgencia, tres años después de que se le detectara un cáncer de ovario, y desde entonces se encuentra ingresada en la clínica. Tal y como adelantaba la revista Lecturas, la periodista era intervenida en la Clínica Universitaria de Navarra, después de haber pasado una revisión rutinaria. Desde entonces su madre, su hermana y su amiga Isabel Jiménez no se han separado de ella, pero todo apunta a que tampoco lo ha hecho su pareja, Nacho Taboada.

El músico acudió este pasado jueves a visitar a su pareja al hospital. Taboada llegaba con su propio vehículo a la clínica donde se encuentra hospitalizada la periodista para permanecer a su lado en estos duros momentos. Con el semblante serio e intentando pasar desapercibido, fue captado por las cámaras, negando así cualquier rumor de crisis o ruptura de la pareja, tal y como señala la revista ¡Hola!.

Del estado de salud de Carbonero poco se sabe, aunque si bien es cierto que las informaciones que llegan desde su circulo más cercano son de tranquilidad. Su amiga Isabel Jiménez ha querido transmitir los primeros mensajes tranquilizadores a sus compañeros de Mediaset. La periodista hablaba con algunos de ellos, y muy calmada, anunciaba que Sara «está muy bien».

Actualmente, Casillas se encuentra en Qatar con el equipo de RTVE como comentarista en el Mundial de Fútbol. El exfutbolista, que está informado de lo sucedido, quería regresar a España para ayudar y cuidar de sus hijos, pero finalmente se declinó esa opción para intentar dar «normalidad» a la situación. Ante la aparición de la noticia, el exfutbolista mandó un contundente mensaje en contra de la prensa, en el que aseguraba que la carrera por dar la noticia era «lamentable».

Ante la gran expectación y, sobre todo, la preocupación por su estado, Carbonero ha roto su silencio en sus redes sociales. A pesar de que no ha hecho referencia a su estado de salud, la periodista ha lanzado un significativo mensaje a su seguidores en formato musical. En sus historias en la red social ha compartido un pantallazo de la canción 'Poquito' de la cantante Valeria Castro. De la que la letra dice así. «Yo me conformo con poquito que tanto no necesito».