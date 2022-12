Estos días ha corrido como la pólvora por redes sociales que la princesa Leonor estaría interesada en el jugador de la selección española Gavi. Una teoría que ha llenado Twitter de memes y que se basa en unas pruebas que destapó el programa Socialité. El formato presentado por María Patiño ha asegurado que la hija de Felipe VI lleva en su internado de Gales una carpeta forrada con imágenes del futbolista. Pero este no es el único detalle que refleja que a la princesa le gustaría conocer a Gavi: el deportista regaló al Rey una camiseta firmada de la talla de Leonor.

Han sido muchos los medios de comunicación que se han hecho eco de esta noticia e incluso los compañeros de vestuario de Gavi ya le llaman 'El principito'. Por el momento ni Casa Real ni el sevillano se han pronunciado al respecto, aunque el que sí ha hecho declaraciones sobre este tema ha sido Luis Enrique. El técnico, en su faceta como streamer, ha bromeado sobre estas informaciones y parece que no les da mucha credibilidad: «Ya me he enterado de la noticia, lo que os gusta el cachondeo. Lo que os gusta darle la vuelta a todo ¡Ay...! La verdad que no lo veo, no».

La loca teoría por la que sospechamos que Leonor podría tener a Gavi como amor platónico #Socialité621 pic.twitter.com/s6Kf7ZBTva — SOCIALITÉ (@socialitet5) November 27, 2022

Está previsto que Leonor regrese a España el próximo día 9 de diciembre, tal y como se refleja en el calendario del UWC Atlantic College de Gales. La princesa estará junto a sus padres y su hermana, la infanta Sofía, durante casi un mes, ya que no deberá retomar sus clases hasta el 4 de enero. De este modo, la joven podrá ver la final del Mundial de Qatar 2022 desde Madrid en el caso de que la selección española se llegue a clasificar.