Tamara Gorro y Ezequiel Garay han terminado el año como lo empezaron: separados. Y es que la pareja rompió en enero y en junio se dio una nueva oportunidad, pero definitivamente no ha podido ser. La modelo ha sido la que ha comunicado esta decisión a través de sus redes sociales. Este anuncio ha sorprendido a sus seguidores, que ha supuesto un jarro de agua fría para ellos ante este inesperado desenlace. La pareja llevaba doce años juntos y tiene dos hijos juntos.

Este lunes, Tamara Gorro publicó en Instagram un enigmático mensaje que preocupó a sus followers: «Ajeno a mis compromisos laborales, tengo que comunicaros algo». Minutos más tarde, reveló la triste noticia: «Os quiero contar algo y que lo sepáis por mí y no por ningún medio de comunicación. Ezequiel y yo defintiivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado». La modelo ha querido recalcar el amor que aún siente por el futbolista: «Quiero destacar, el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo muy doloroso. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto. Gracias».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

A pesar de que la modelo ha asegurado que no quería hablar más del tema, horas después ha querido pronunciarse en el programa de Sonsoles Ónega, en Antena 3. Tamara ha querido romper su silencio y confirma: «fuerte no estoy». En una llamada telefónica, asegura: «Sabéis que soy muy sincera. Esto no ha sdo una decisión de esta mañana o ayer. Duele, pero yo me quedo con lo positivo». Tamara, muy emocionada, quiso terminar dedicándole unas palabras a su ya expareja: «mi amor va a ser de por vida hacia él. Le voy a proteger siempre». De momento, Ezequiel no ha querido pronunciarse al respecto.