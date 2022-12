Aitana lo esta pasando mal. Desde que la revista del corazón Lecturas sacó en exclusiva que la cantante había roto su relación con Miguel Bernardeau después de estar juntos cuatro años ninguno de los dos se han pronunciado sobre su nueva situación. Hasta ahora. La cantante reapareció y se acercó a los medios de comunicación para decir sus primeras palabras.

Lejos de referirse a su situación sentimental, Aitana quiso denunciar la situación que esta viviendo en estos momentos. «Sabéis que nunca hablo de mi vida y no va a ser hoy un día distinto», decía la cantante antes de lanzar una petición a los medios de comunicación presentes. «Os pido que no grabéis mi casa porque están viniendo personas, hombres, a tocar la puerta durante la madrugada», decía antes de reconocer que lo esta pasando «muy mal» y que tiene «mucho miedo».

A pesar de que los periodistas insistieron en saber cómo estaba la relación entre los dos, Aitana no cedió. «Entiendo vuestra profesión y las preguntas, pero yo no voy a hablar de esto. No quiero confirmar, ni desmentir nada». La catalana quiso así pedir a la prensa respeto.

La catalana, que ha estrenado hace poco la serie La última que ha grabado con su expareja, apareció en el photocall con un cambio de imagen. «¿Os gusta?», decía solo llegar ante las cámaras donde se la pudo ver con su melena negra más corta. «Estoy super bien pero me he puesto muy mala de una gripe y estaba hoy pensando que ojalá viniera bien porque estoy en plenos ensayos para mi último concierto el 20 de diciembre en el Wizink. Tengo muchas ganas, a ver cómo sale, estoy muy contenta», indicó la cantante.