Chenoa hace piña con Natalia y Gisela tras su polémica con Rosa: «Amigas»

Chenoa ha disfrutado de un día en compañía de Gisela y Natalia. Las que fueran concursantes de Operación Triunfo 1 han compartido este domingo en sus redes sociales un vídeo en el que aparecen interpretando en playback el tema Suéltalo de Frozen, una canción que en la versión española de la película canta la propia Gisela. La catalana ha subido a Instagram el clip acompañado por un mensaje que adquiere mucho significado en estos momentos: «Nunca el suéltalo había tenido tanto sentido. Amigas que curan el alma. Las amo».

Estas palabras llegan en plena polémica entre Chenoa y Rosa López. La jurado de Tu cara me suena aseguró en el 40 cumpleaños de Natalia que la ganadora de OT1 no es su amiga: «Somos compañeras». Estas palabras molestaron mucho a la andaluza, que no dudó en responder en el programa Fiesta: «Estoy feliz y vivo feliz porque ni hago daño ni me lo hacen. Estoy centrada en mis proyectos de futuro, la vida es muy corta y tenemos que ser felices. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gisela (@giselaoficial)

Eso sí, en los últimos días Rosa ha intentado rebajar la tensión y ha criticado que el conflicto ha sido culpa de la prensa. «No voy a alimentaros más. ¿Qué parte no entendéis de que somos amigos? Todos. No le doy más importantica. Te contesto por educación. Hacéis un comic de nuestras vidas y eso no se puede hacer», dijo tajante a una reportera de Telecinco. Aunque Chenoa fue una de las acompañantes de Rosa en su actuación en Eurovisión, parece que el paso de los años ha hecho que la relación se enfríe entre ellas. Es más, la colaboradora de televisión no invitó a López a su boda con Miguel Sánchez Encinas, una ceremonia que se celebró en el mes de junio en Mallorca.