Cristina Pedroche y David Muñoz van a ser padres. La presentadora y el cocinero, que llevan más de ocho años de relación, han decidido aumentar la familia y están esperando a su primer hijo, según informa en exclusiva la revista Lecturas. La publicación informa de que la colaboradora de Zapeando está embarazada y su intención es hacer pública la noticia durante la retransmisión de las campanadas de Antena 3 en la Puerta del Sol en la que vuelve a ser una de las protagonistas de la Nochevieja 2022.

La revista lleva en su portada la exclusiva y en su interior aporta varias fotografías de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en el edificio de Ginecología y Obstetricia del Hospital HM Montepríncipe, en Boadilla del Monte en Madrid. Según apuntan en la revista, se trataría de unas instantáneas captadas después de una de las primeras revisiones a las que ha acudido la pareja que siempre ha intentado mantener su vida privada al margen de los focos.

La noticia ha saltado este miércoles, 28 de diciembre, coincidiendo con el día de los Inocentes y son muchos los fans que se muestras escépticos al embarazo de la presentadora. Sobre la exclusiva todavía planea la duda de si se trata de una broma, a la espera de que la presentadora y el chef confirmen la noticia. Aún así, sobre la posibilidad de ser madre, la madrileña se ha manifestado en más de una ocasión: «Ser madre no me va a hacer mejor mujer, ni me va a completar», dijo durante una entrevista.

¡Bombazo de fin de año! ¡Cristina Pedroche está embarazada! La presentadora de las Campanadasy su marido, el chef David Muñoz, serán padres el próximo 2023. Todos los detalles, este miércoles en tu revista Lecturas. ¡No te lo pierdas! #ExclusivaLecturas #Exclusiva pic.twitter.com/RJ3vzeqoVk — Lecturas (@Lecturas) December 28, 2022

En 2017, Cristina también contó que tiene síndrome de ovario poliquístico y cómo le afecta desde sus redes sociales: «Muy reglosa. Me veo y me siento tan mal que ni un filtro me iba a ayudar hoy. Así que así, sin nada». Si bien es un síndrome que no provoca problemas para que la persona afectada se quede embarazada, sí que implica tomar algunas medidas puesto que podría provocar diabetes estacional y otras complicaciones durante la gestación.

Pedroche ya desveló la semana pasada durante su visita a 'El Hormiguero' que presentará la gala de las Campanadas desnuda y, concretamente, lo hará con la técnica de body painting, una práctica que consiste en pintar la piel simulando que llevas ropa. «Voy a hacer una cosa que me llevan pidiendo desde el comienzo. ¿Qué me desnude? Más o menos... Hay un concepto y no siempre va unido a la ropa, digamos que es poca tela, sutil... En estos años además de moda se ha ido convirtiendo en arte y voy a tocar una disciplina que no he tocado nunca», añadió. A lo que Motos contestó: «¿Body painting?». «Me va a matar Josie», dijo la presentadora reconociéndole a Pablo Motos que se había ido de la lengua.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Desde hace mucho tiempo se lleva creando expectación con el posible look de Cristina Pedroche y para generar más, ella subió este pasado martes un vídeo de ella desnuda paseándose por la instalaciones de Atresmedia. En el texto del vídeo subido a su Instagram ha escrito: «No queda nada. Mi momento. Nos vemos el 31 en Antena 3». En el audiovisual se ve a rostros muy conocidos de Atresmedia como Roberto Brasero, Roberto Leal y Alberto Chicote.