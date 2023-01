El 31 de diciembre. Más concretamente cuando sonaban los cuartos de las campanadas de fin de año. Ese fue el momento en que se produjo el encuentro entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva que marcó su reconciliación. Así los ha explicado la marquesa de Griñón en una entrevista que saldrá en el próximo número de la revista ‘Harper’s Bazaar’. Ella misma ha sido la que ha compartido el proyecto en su Instagram, una aparición esperada, ya que desde que se hizo público que la pareja se había reconciliado no había vuelto a aparecer públicamente.

Volviendo al último día del año, Tamara explica cómo fue ese reencuentro. «‘Tamara, me vas a volver loco… ¡Que son los cuartos!' Y yo lloraba. Fue bastante bonito. Íñigo tenía invitados en casa, había venido su hermana y un amigo, pero tras las doce campanadas, cogió su moto y se vino a casa de mi madre».

En la entrevista no solo habla de la segunda oportunidad que se han dado, sino que da un paso más allá y asegura que este año podría haber boda. «Yo tengo esperanza y estoy enamorada. Allá que voy, allá que voy… Me veo pasando por el altar en 2023 y he estado pensando que solo tengo seis meses para el vestido de novia», ha asegurado la marquesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Harper's Bazaar España (@harpersbazaares)

Precisamente esta fecha coincide con el mes de junio, el mes en que antes de la ruptura anunció que se casaría con Íñigo Onieva. Respecto a la forma en la que encara esta nueva oportunidad, la empresaria asegura que la confianza es la base de todo. «La confianza en la otra persona y la honestidad son los cimientos de todo. Pero no hay vida sin cruces, y si hago examen de conciencia veo que todo lo he hecho desde la verdad… Para mí es la única forma de amar posible».