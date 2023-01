Shakira se suma a la lista de grandes músicos que han pasado por las manos del músico argentino Bizarrap y está anunciado que este jueves se presente el nuevo tema creado por ambos.

El lanzamiento no ha pasado desapercibido y parte de la letra de la canción ya se ha filtrado con dardos a Piqué incluidos. La magnitud es tal que el mismísimo Ibai se quedó sin palabras al conocer en vivo el contenido de la misma y ha prometido «reacciones en directo» en el momento de la presentación a la vez que auguraba que «esto puede ser un temazo».

Según ha trascendido, la letra de la canción incluye fragmentos como este:

Una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande. Por eso estás con una igualita que tú Oh-oh, oh-oh

Esto es pa' que te notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique