La nueva canción de Shakira con el productor Bizarrap es el tema del día. O de la semana. Difícilmente alguien habrá logrado esquivar el tema en el trabajo, en la escuela o con amigos. Tampoco leyendo las noticias o escuchando la radio. La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha sido también víctima del monotema de este jueves y se ha animado a preguntar a sus seguidores a través de una breve encuesta en sus redes sociales sobre este single.

Entre información institucional, Shakira se ha colado en las stories de Instagram de Armengol: «De tanto oír a la gente hablar de ella, he tenido que escuchar la canción. ¿A ti te ha gustado?», ha escrito la presidenta. Los resultados han arrojado un contundente apoyo a la cantante colombiana: un 60 % de los seguidores de Armengol ha votado «Sí», frente a un 22 % que han mostrado su desagrado. Otro tanto, un 18 %, ha optado por una posición más diplomática y mallorquina: «Ni fu ni fa».

Esta es la encuesta que ha colgado Francina Armengol en sus stories de Instagram.

Armengol no ha sido la única. Son muchos los famosos que se han pronunciado este jueves sobre la letra del nueva tema de la colombiana, pero uno de los comentarios que más ha dado de qué hablar ha sido el de otra mallorquina, la cantante Chenoa. «Cuando tú vas...la loba vuelve auuuuuuuuuu...», ha escrito en Twitter. En la madrugada de este 12 de enero se estrenaba la colaboración de la colombiana y el productor argentino, un single que no ha dejado indiferente a nadie por los mensajes que la artista envía a su expareja y a su actual novia, Clara Chía.

Cuando tú vas...la loba vuelve auuuuuuuuuu...

🐺 — Chenoa (@Chenoa) January 12, 2023

«Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique», se puede escuchar en la canción. Pero lo que más ha llamado la atención han sido los ataques directos a la familia del exfutbolista y su chica: «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú». [Consulta la letra completa del single de Shakira]