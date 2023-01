Este es el aspecto de Brad Pitt a los 59 años

El famoso actor, modelo y productor estadounidense Brad Pitt recibió toda la atención durante la entrega de los premios Globo de Oro 2023. A sus 59 años Pitt continúa incendiando las redes lleve la ropa que lleve y haga lo que haga.

El exmarido de la también actriz Angelina Jolie ha sido considerado, desde sus comienzos en el mundo del cine, como uno de los hombres más atractivos en todo el mundo. Su larga trayectoria cinematográfica se remonta a finales d ellos años 80 con su interpretación de Randy, personaje de la serie estadounidense ‘Dallas’. Desde entonces la vida profesional del actor ha sido un no parar, desde series de televisión hasta películas memorables como ‘Seven’, ‘Fight Club’ o su más reciente pieza audiovisual, ‘Babylon’, en la que comparte la pantalla con su buena amiga Margot Robbie, con la que trabajó anteriormente en ‘Once Upon A Time in Hollywood’ junto a Leonardo DiCaprio.

Rolling Stone (1999).

Cabe recordar que Brad Pitt ha sido portada en numerosas ocasiones de grandes revistas con repercusión a nivel mundial y nunca a defraudado a sus lectores. Una de las portadas más sonadas que el actor ha protagonizado fue la de Rolling Stone, en 1999, donde apareció con una especie de vestido-delantal, un guante de cocina y en la otra mano un cigarrilo. El fotógrafo de la conocida revista, Mark Seliger, retrato al actor en diferentes escenarios y vestimenta. Esta no fue la única vez que Pitt se deja ver en las revistas con una apariencia que rompe con los estereotipos sociales.