Shakira celebra una fiesta en su casa con un exjugador del Barça

Shakira se encuentra en un gran momento profesional gracias a su tema con Bizarrap. La cantante ha querido celebrar el éxito de su canción con una fiesta en su casa de Barcelona a la que han acudido un grupo de amigos, tal y como ha compartido ella misma en sus redes sociales. El programa Sálvame ha detallado este lunes que la colombiana puso su tema a todo volumen y que entre sus invitados se encontraba un exjugador del Barça: Patrick Kluivert. El tercer máximo goleador histórico de Países Bajos y duodécimo de la historia del Barcelona fue una de las piezas claves del equipo catalán en los años 90 y dos mil.

La celebración tuvo lugar el domingo y la artista quiso remarcar el apoyo de sus amigas durante su ruptura con Gerard Piqué: «¿Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos?». Shakira se encuentra en estos momentos en el foco mediático y todos sus gestos son analizados por los medios al milímetro. Uno de los que más ha llamado la atención ha sido la bruja que ha colocado en su terraza orientada hacia la vivienda de los padres de Piqué. Según los expertos, con esta figura la cantante buscaría proteger su intimidad de los malos pensamientos y, también, de todas las energías negativas.

Shakira de fiesta en casa y sale a saludar a unos fans JAJAJAJJAJA pic.twitter.com/TlA0UVvloO — Alexsinos (@alexsinos) January 15, 2023

La madrugada de este 12 de enero se estrenaba la colaboración de la colombiana y el productor argentino, un single que no ha dejado indiferente a nadie por los mensajes que la artista envía a su expareja y a su actual novia, Clara Chía. «Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique», se puede escuchar en la canción.

Shakira poniendo a la bruja para que la vea CLARAmente la prensa 🤣 pic.twitter.com/UhHHbywvEe — Srta Cotilleo❄️ (@Srtacotilleo) January 14, 2023

Pero lo que más ha llamado la atención han sido los ataques directos a la familia del exfutbolista y su chica: «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú». Además, también entra en comparaciones con la joven: «Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio».