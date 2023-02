La cantante y actriz mallorquina Angy Fernández lanzó un contundente mensaje a través de redes sociales sobre la complicada situación laboral que está viviendo como artista. La intérprete aprovechó para sincerarse con sus seguidores, asegurando que hacia meses que no hacía ningún casting. Sin embargo, sus palabras han levantado una enorme polvareda, tanto que, horas más tarde, la actriz ha tenido que aclarar sus palabras. Fernández utilizó su perfil de Twitter para hacer algunas puntualizaciones a mensaje que lazó el día anterior, 1 de febrero. «No sé muy bien por qué escribo a veces lo que escribo, por qué soy tan transparente. No me quiero meter en polémicas ni dar pena, solo contar mi realidad y la de muchas personas. Igual pensaba que escribiendo eso me llamarían para un casting. No lo sé muy bien».

«Se critica el cine español y la gente parece que no se da cuenta de lo que cuesta sacar una historia adelante y la de familias que comen gracias a eso. Y luego, la de personas que están esperando a recibir una oportunidad. Recuerdo cuando mi admirada Candela Peña pidió trabajo al recibir el Goya. A mí me pareció bien. Se la criticó. Usó su momento y su voz para decir cómo estaba su situación. Cualquier trabajo cuesta, pero este es uno de los que tu valor lo deciden otros. Muchos otros. Puedes gustarle al director, pero no a la cadena o al productor. Es una lotería. Es tener talento y suerte. Yo siento que tengo suerte (no toda la que me gustaría), pero siempre queremos más. Cierto que ahora no tengo trabajo, pero si voy a sacar mi single junto con un videoclip. Y otra cosa que me han propuesto. No tiene que ver con estar en un teatro o en un rodaje, pero es algo bonito», ha explicado.

Se critica el cine español y la gente parece que no se da cuenta de lo que cuesta sacar una historia adelante y la de familias que comen gracias a eso…

Y luego, la de personas que están esperando a recibir una oportunidad. — Angy (@AngyFdz) February 1, 2023

Puedes gustarle al director, pero no a la cadena o al productor. Es una lotería. Es tener talento y SUERTE.

Yo siento que tengo suerte( no toda la que me gustaría) pero siempre queremos más. Cierto que ahora no tengo trabajo, pero si voy a sacar mi single junto con un vídeoclip — Angy (@AngyFdz) February 1, 2023

A lo que voy, que no estoy desesperada, solo amo mi profesión y quiero poder cantar y actuar y tener oportunidades como mis compañerxs. Las he tenido. Muchas, y que pena que a veces no fuera consciente.

Ojalá nos pudieran ver a todxs en los castings. — Angy (@AngyFdz) February 1, 2023

«Ayer estaba triste y conté el por qué, porque es mi realidad y creo que lo hice porque me gustaría que me leyera un director o directora y me probara para su peli. A lo que voy, que no estoy desesperada, solo amo mi profesión y quiero poder cantar y actuar y tener oportunidades como mis compañeros. Las he tenido. Muchas, y qué pena que a veces no fuera consciente. Ojalá nos pudieran ver a todos en los castings», asegura.

«No estoy en la mierda, solo quería ser escuchada. De hecho, estoy enamorada y sin parar de crear. Podría aprovechar que saco single, pero no voy a ir ni a hablar de nada de esto. Es culpa mía por ser tan impulsiva, yo me lo guiso, yo me lo como. Gracias por vuestros mensajes de cariño. Todo llegará», concluye su mensaje.