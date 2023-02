El sorprendente mensaje de Joana Sanz tras visitar a Dani Alves en la cárcel

Joana Sanz, mujer de Dani Alves, ha tomado una nueva decisión. Tras las últimas informaciones que corroboraban la ruptura de esta pareja, la modelo ha querido tomar cartas en el asunto y ha visitado al exfutbolista en la cárcel. Este domingo, la canaria ha querido zanjar los rumores y se ha presentado en el centro penintenciario de Brians 2 en Barcelona y allí acudía al módulo trece donde está internado desde el 20 de enero. Durante el vis a vis, ambos han podido hablar durante una hora, tal y como marcan las normas. Al salir de prisión, Joana Sanz ha sorprendido a los medios al dar sus primeras declaraciones sobre lo sucedido.

Joana no ha acudido sola. Le acompaña Bruno, amigo íntimo del exjugador brasileño. Una vez allí dentro, la pareja trató diversos temas. El encuentro se producía entre las 18 y las 19 horas. Una vez terminado el vis a vis, la modelo atendió a los medios de comunicación. Estas han sido sus primeras declaraciones a la prensa: «No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida». Antes de marcharse del lugar, visiblemente afectada, ha dado las gracias a los periodistas.

Sin embargo, ella ha eliminado de su cuenta de Instagram la mayoría de las imágenes en las que aparecía junto a él, un gesto que manifiesta su enfado con su marido. Tras la presión mediática, su mujer decidió en su momento publicar un vídeo en el que explicaba la complicada situación que estaba viviendo: «He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía. Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido».

Dani Alves fue detenido el 20 de enero después de ser acusado por una presunta agresión sexual. Desde que ingresó en la cárcel de Brians 1, cada día van saliendo a la luz más informaciones sobre la noche en que supuestamente sucedió todo. Por ahora el futbolista ha dado tres versiones de lo que sucedió esa noche y hay diferentes imágenes de la discoteca y el informe médico de la joven de 23 años. Además, las dos amigas de la joven presuntamente violada por el exjugador del Barça han avalado ante la juez la versión de la víctima y han ratificado que el futbolista también las abordó a ellas cuando estaban tomando unas copas en el reservado.