Chenoa revela el secreto jamás contado de 'Operación Triunfo'

Y es que por mucho que pasen los años, Operación Triunfo sigue interesando tanto a sus fans como a los participantes del talent show. Y si no que se lo digan a Chenoa, mítica concursante de la primera edición. La cantante ha recordado su paso por el programa de Televisión Española en el podcast de 'La Pija y la Quinqui', de Carlos Peguer y Mariang. La cantante hace una semana se sinceró sobre los micromachismos que sufrió en su día. Ahora, la artista ha revelado el secreto jamás contado de OT.

Como si de una charla de amigas se tratara, la mallorquina ha querido contar a los creadores del formato más detalles de cómo era Operación Triunfo en 2001. Por aquel entonces no se sabía la magnitud que tendría el programa ya que era la primera edición. Los concursantes, aislados del exterior, no conocían la trascendencia mediática y social que tenían en ese momento. Sin tener ni idea, todos ya habían saltado a la fama. Tanto era así que Chenoa ha explicado cómo se dio cuenta de ello desde la Academia, sin que nadie del formato le contara nada.

«Yo me ponía con mi periódico y un café. Era la única que leía el periódico. Entonces, la primera semana veía que había un trocito quitado, que recortaban. Para que no sepas nada de lo que estaba pasando, simplemente noticias normales, fútbol, tal...», contaba. Y sigue: «La segunda semana veo que cortan un cuarto de la hoja. La tercera semana la mitad de la hoja y hubo una semana que estaba una hoja entera que no estaba, directamente».

La cantante empieza a sospechar que las informaciones eran relacionadas con ella y sus compañeros de OT: «a la quinta semana empiezo a leer y veo que se han olvidado de quitar las hojas y eran cuatro hojas poniendo a caldo a todos los concursantes. Entonces, yo estoy leyendo y veo que la cámara me enfoca y le digo 'no veas'. Y oí a todo el mundo corriendo a quitarme las hojas», afirmaba Chenoa. Ante la sorpresa de Carlos Peguer y Mariang, Chenoa reveló que cogió el periódico y se lo dio a los técnicos del talent show. La mallorquina ha explicado que jamás se lo ha contado a ningún compañero para evitar disgustos...hasta hoy que el secreto ha visto la luz.

Hace una semana, Chenoa se sinceró en una entrevista en El País sobre su cuarto puesto: «Nunca fui nominada, tan mal no lo hice». Además, ha explicado que su forma de actuar no encajaba con lo que se veía en televisión en aquellos años: «Quizá mi forma de ser, de hablar y de actuar era demasiado tosca para la época. Volvemos a lo mismo, creo que llegué demasiado pronto». La cantante también habló de la sudadera gris que lució tras su ruptura con David Bisbal, una prenda que se ha convertido en un icono: «Fíjate si me molesta que aún vendo sudaderas de aquello. Cuando pasa el tiempo te puedes reír».