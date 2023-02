Las fiestas de Shakira desatan la ira de sus exsuegros

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué ha salpicado también al entorno de la ya expareja. Sus exsuegros, en especial la madre del exjugador del Barça ha sido carne de cañón para la cantante colombiana al dedicarle una parte de la canción más famosa del momento: «me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan». El tema con el que colabora con Bizarrap hace referencia de manera clara y directa a Montserrat Bernabeu, la madre de Piqué. Ahora las fiestas de la artista han desatado la ira de los padres del catalán.

Shakira no solo ha dedicado algunas palabras. La artista colocó una bruja en su terraza que mira fijamente a la casa de los padres de Piqué. Recordemos que Shakira es vecina de Montserrat Bernabeu y Joan Piqué. Nada más se conoció la noticia fueron muchos los que quisieron acercarse hasta el domicilio de la colombiana e inmortilizar este momento tan épico. Y es que parece todo una película de ciencia ficción, pero la figura de la bruja es cierto.. aunque duró hasta que el viento se la llevó. Shakira poniendo a la bruja para que la vea CLARAmente la prensa 🤣 pic.twitter.com/UhHHbywvEe — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) January 14, 2023 Noticias relacionadas Un detective y un bote de mermelada: así descubrió Shakira que Piqué le era infiel El cambio de actitud de Shakira y Piqué en el cumpleaños de su hijo Sasha Más noticias relacionadas (1) Además la cantante pone música a todo volumen día y noche. Desde que se lanzó el tema su canción pa tipos como tú suena sin parar. A finales de enero celebró el cumpleaños de sus dos hijos, Sasha y Milan. Todo son celebraciones y, por si fuera poco, el pasado 2 de febrero fue el cumpleaños de la misma Shakira. Entre los fans que se agolpan a diario a las puertas de su casa, el ruido de la música, el sinfín de invitados y la repercusión mediática, los padres de Gerard Piqué ya no pueden más y están hartos de tanta fiesta. En el programa Socialité se ha informado de la situación límite que están sufriendo los ya famosos exsuegros. Tanto es así que se han planteado abandonar su hogar, pero han decidido aguantar. La colombiana próximamente se trasladará a Miami con sus hijos por lo que la situación solo es temporal y por eso están a la espera de que el jolgorio acabe. La mudanza debería haber ocurrido el pasado 3 de enero ya que el curso escolar se retoma allí por esas fechas. Sin embargo, la salud del padre de Shakira, William Mebarak, ha retrasado el viaje hasta junio.