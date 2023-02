Chenoa rememora uno de los momentos más comentados en televisión. La imagen de la cantante saliendo en chándal a confirmar su ruptura con David Bisbal a la prensa es parte de la historia de la prensa del corazón. La mallorquina ha contado en el podcast de La Pija y la Quinqui qué siente 17 años después. Además ha aprovechado la ocasión y ha hablado de su ex y ha revelado otros detalles que pasaron desapercibidos para los medios de comunicación.

La artista ha tenido una charla distendida con los tiktokers. En un momento dado, uno de los entrevistadores -que lucía una sudadera gris en la grabación- ha justificado que llevaba esa prenda inconscientemente. De ahí a hablar de David Bisbal y su polémica ruptura que llenaron decenas de portadas del corazón. Chenoa aseguró que su mítica sudadera era más oscura y confesó: «El chándal era del Caprabo, creo que me costó seis euros». Además ha confesado que verse en esas imágenes le produce pena: «cada vez que me veo me dan ganas de ir a buscarme».

Sin embargo, Chenoa ha comentado que se habló tanto del chándal que se dejaron otros detalles a tener en cuenta:«el pelo, qué mal peinada. No os habéis fijado, todo el mundo habla del chándal pero ese pelo grasiento de haber llorado, de haber estado mal. De esa pobre mujer no ha pasado por agua porque no ha podido pasar por allí». A lo que ha denominado como «un pelo triste». Y no solo eso, la mallorquina también critica haber salido a la calle de esa forma: «Ese momento Kung Fu panda, esas ojeras. Ósea, ¿qué ha pasado ahí?». Y no solo ha criticado su aspecto físico también su comunicación verbal y no verbal: «y los brazos cruzados, que eso sí me acuerdo, de protección, así de bueno 'pido respeto'. Y yo digo, por dios, ¿qué frase es esa de pido respeto?». Finalmente, Chenoa aprovechó la situación y tiró una pullita a David Bisbal y explicó que sí que hubieron infidelidades por parte de su ex: «'No hay terceras personas'. ¿Cómo que no? ¡Bizarrap se hubiera puesto las botas!».

No es la primera vez que Chenoa ha querido recordar su paso en Operación Triunfo. En el mismo programa, la cantante reveló el secreto jamás contado del talent show. En La Pija y la Quinqui confesó que ella tenía la costumbre de leer diariamente el periódico, cosa que no hacía ningún compañero de su edición. Al ser el primer OT, el equipo del programa no se dio cuenta de un detalle importante. Un día, la exconcursante vio cómo un diario criticaba el paso por el concurso de todos los participantes. «Yo me ponía con mi periódico y un café. Era la única que leía el periódico. Entonces, la primera semana veía que había un trocito quitado, que recortaban. Para que no sepas nada de lo que estaba pasando, simplemente noticias normales, fútbol, tal...», contaba.

«A la quinta semana empiezo a leer y veo que se han olvidado de quitar las hojas y eran cuatro hojas poniendo a caldo a todos los concursantes. Entonces, yo estoy leyendo y veo que la cámara me enfoca y le digo 'no veas'. Y oí a todo el mundo corriendo a quitarme las hojas», afirmaba Chenoa. Ante la sorpresa de Carlos Peguer y Mariang, Chenoa reveló que cogió el periódico y se lo dio a los técnicos del talent show.