Piqué se sincera y habla de Shakira por primera vez tras su ruptura

Gerard Piqué ha hablado por primera vez de Shakira tras su ruptura. Algo a lo que no estamos acotumbrados ya que el exfutbolista es muy receloso de su vida privada. Son contadas las ocasiones en las que Piqué ha respondido a los medios de comunicación. El último no acabó muy bien ya que fue un encontronazo con un reportero de Europa Press. Ahora, Piqué ha querido contar diferentes temas relacionadas con su vida personal: desde su ruptura con la cantante colombiana a cómo se encuentra actualmente.

En una entrevista del tiktoker británico John Nellis, el exfutbolista ha querido relatar cómo ha sido su vida en estas últimas semanas. Y es que tras el polémico lanzamiento de la canción de Shakira y Bizarrap, Piqué dice que han sido complicados: «Ha sido una locura, no he visto ningún partido, excepto la final. Necesitaba desconectar e irme de vacaciones varios días, los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar del fútbol», explicó.

En un momento dado el entrevistador le pregunta quién es su contacto más conocido que tiene ahora en su agenda. Piqué podía haber dicho cualquier otro nombre ya que tiene muchos amigos dentro del fútbol o del streamer, pero dijo el de su ex: «Diría que... Shakira, que fue mi pareja». Es la primera vez que nombra a su expareja tras la polémica ruptura. Seguidamente confesó que «Si no está relacionada con el mundo del fútbol, eh, porque en fútbol Cristiano es el más seguido del mundo».

Mientras en España, Gerard Piqué sigue sin querer hacer declaraciones. El viernes pasado un periodista de Europa Press comentó a Piqué y Clara Chía que se les veía muy felices, el exfutbolista y su chica empezaron a acelerar el paso entre risas. Fruto del nerviosismo, el comunicador intentó preguntar a la joven sobre su ataque de ansiedad: «Quería preguntarte cómo estás, decían que cogiste una ansiedad». En ese momento el catalán responde entre carcajadas: «¿Una ansiedad ha cogido enserio? Coger una ansiedad es complicado». a incomodidad del reportero cada vez es más notable y Gerard le pide que tenga cuidado al caminar y que no se caiga.

«Así te reirás más de mí», aseguró el reportero que intenta seguir con su trabajo. Acto seguido, el comunicador le dice a Clara si este martes celebrará su cumpleaños, a lo que el empresario contesta que no es ese día: «Pero qué te has tomado? No es mañana». Finalmente Piqué se despide, mientras se escucha reír a su acompañante: «Ha estado bien la verdad, me lo he pasado bien». Una aparición que demuestra que Chía ha optado por tener la misma actitud que su pareja ante de la prensa.