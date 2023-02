Tamara Falcó muestra su anillo de compromiso y cuenta más detalles sobre su vestido de novia

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva va viento en popa. La marquesa de Griñón está tan feliz que ha revelado más detalles sobre su boda. Su ilusión por pasar por el altar este verano y dar el sí quiero ha estado envuelto en polémica desde que se difundieron unas imágenes de su pareja besándose con otra en un festival. La noticia tuvo mucha repercusión a nivel nacional e internacional. Y es que la famosa frase del metaverso fue meme durante semanas. Ahora, la pareja está viviendo su mejor momento y prueba de ello son las últimas declaraciones de Tamara en El Hormiguero.

Una semana más el programa de Antena 3 tiene de colaboradora a Tamara Falcó. En exclusiva, la influencer ha enseñado el anillo de compromiso que su novio le ha regalado. Ante la atenta mirada del presentador Pablo Motos y el público que asistía al plató en Antena 3, la marquesa de Griñón no podía disimular su felicidad. El conductor del programa reaccionó rapidamente al ver la joya: «Vaya piedrolo», mientras Trancas y Barrancas aseguraban que «era como la otra vez, pero más gordo». Entre broma y broma, las mascotas del programa señalaban que Íñigo «va subiendo de apuesta», a lo que Tamara contestó: «yo con estos diamantes ya me conformo. Vamos a dejarlo aquí».

El vestido ha sido uno de los temas que también ha tratado la colaboradora de El Hormiguero: «Me lo he probado este miércoles y es mejor de lo que me imaginaba. No es un vestido que todo el mundo vaya a entender». Estas últimas palabras han creado mucha expectación entre el público y sus seguidores ya que el estilo de Tamara es muy clásico. Tanto su madre como su hermana ya lo han visto y asegura que «no lo entienden». Además, Tamara ha confesado que continuamente piensa en el enlace: «me despierto pensando en la boda, me acuesto pensando en la boda». Y no solo ella, su pareja Íñigo «también está muy involucrado».