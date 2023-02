Elton John aterriza en Mallorca

Mallorca ha recibido la efímera visita de nada más y nada menos que Sir Elton John. Icono del pop-rock y estrella mundial, el cantante británico ha hecho parada en la isla, aunque apenas durante unos minutos. Su jet privado, procedente de Sudáfrica, ha aterrizado en Palma para repostar, antes de continuar con destino a Reino Unido y proseguir su gira mundial. En esta ocasión, el artista no ha llegado a pisar Mallorca, al permanecer en el interior de la nave.

No es su primera visita a la isla. En 2010 protagonizó un multitudinario concierto en Son Moix, del que más de un mallorquín guardará aún un buen recuerdo. A las 17:30 horas de aquel 4 de septiembre, el estadio del Real Mallorca abrió sus puertas a cerca de las 25.000 personas, muchas llegadas desde otros puntos de Europa, que no querían perderse el que fue el espectáculo del año: actuaban Andra Boccelli y Elton John, en la que era la mayor producción realizada en Mallorca hasta la fecha. Para contarlo al resto del mundo, cientos de periodistas, algunos enviados por sus medios de comunicación desde otros países europeos. La expectación fue máxima y el espectáculo posterior, una fiesta irrepetible.

Su visita de este viernes no es baladí. Elton John es una de las figuras más importantes del panorama musical, tras más de sesenta años sobre los escenarios y creador de temas que han marcado a más de una generación: Rocket Man, I'm Still Standing, Hold me Closer, Your Song, Bennie and the Jets... Además de rotundos éxitos musicales, cuenta con cinco Grammy, cinco British Awards, dos Academy Awards, dos Globos de Oro y un Disney Legend Award, entre otros galardones. Y hasta recibió el favor de la realeza británica: la fallecida en septiembre reina Isabel le ordenó caballero por sus contribuciones musicales y humanitarias en 1998 y veintidós años después, en 2020, la monarca le hizo miembro de la Orden de los Compañeros de Honor del Rey Carlos III.