Este lunes la Kings League se llenó de anécdotas, una de ellas protagonizada por Gerard Piqué y Zlatan Ibrahimovic. Hace 13 años, el excentral del Barça y el delantero culé fueron 'pillados' segundos antes de darse un 'beso'. En su día esta foto revolucionó las redes sociales. Tanto fue así que el catalán explicó lo sucedido en ese momento. Ahora, Piqué ha aprovechado la primera liga de fútbol 7 creada por 'streamers' para contar qué es lo que pasó con el actual jugador del Milan.

Este lunes le mostraron a Piqué la famosa instantánea. La imagen fue captada en el parking del Camp Nou. Desde la perspectiva de la foto parece que ambos futbolistas están a punto de darse un beso en la boca. El ex de Shakira ha contado que la instantánea «está sacada totalmente de contexto». También confesó: «esa foto estamos en el parking del club. Está mi coche y también la prensa. Me podría comer la boca perfectamente con Zlatan, pero en el parking del club».

Acto seguido, reveló que su compañero estaba muy enfadado con la prensa. Entre risas comenta que «sale Zlatan sale de su coche y están en la salida los periodistas del corazón, entre ellos Telecinco. Le ponen el micro, baja la ventana y el periodista aprovecha la ocasión para preguntarle por lo ocurrido. No, no, ven con tu hermana ahora a mi casa y así demostraré que no soy gay». Esta respuesta impactó a los seguidores que veían la Kings League desde Twitch. Primero porque hace trece años de lo ocurrido, y segundo por las polémicas declaraciones del actual jugador del Milan.

Paralelamente Shakira concedió una entrevista este lunes al periodista Enrique Acevedo, en su programa En Punto. La artista colombiana afirmó que ahora depende de sí misma y que tendrá que estar «más fuerte que una leona» por los dos hijos que mantiene bajo su custodia, después de la separación con el exfutbolista catalán. La cantante añadió que actualmente se encuentra en una posición desde la cual considera que tiene el deber de usar su voz para prestársela a quienes quizá no pueden hablar. «Me he dado cuenta que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad», expresó. Además, aseguró que todo el apoyo que puedan recibir las mujeres, unas de otras, es importantísimo, y recordó la frase: «Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras».