Rafa Castaño, ganador de 'Pasapalabra', enamorado de una presentadora de Antena 3

Antena 3 ha dado muchas alegrías a Rafa Castaño. Además de convertirse en el ganador del rosco millonario de Pasapalabra, el concursante ha encontrado el amor con una de las presentadoras de la cadena. La revista Lecturas confirma este miércoles que el sevillano mantiene una relación con Beatriz Solano, una periodista navarra a la que conoció en el plató del programa presentado por Roberto Leal. Aunque no dijo su nombre, Rafa ya le dedicó unas palabras en el momento en el que se hizo con el premio.

«Me acuerdo de todas esas personas que han estado ahí al lado entendiendo que tenía que estar estudiando y dedicando muchas horas a esto: de mi familia, de mi novia…», dijo en alusión a Beatriz. Ahora la revista detalla que este noviazgo comenzó en el concurso, cuando la presentadora formó parte del equipo de Rafa en agosto de 2022. El pasado jueves por la noche se emitió el programa en el que Rafa se llevaba el mayor bote de la historia de Pasapalabra. Tras casi 200 enfrentamientos, su duelo con Oretes Barbero llegó a su fin y se llevó 2.272.000 euros.

#EXCLUSIVA | Rafa Castaño, el millonario ganador del rosco de Pasapalabra, enamorado de una presentadora de Antena 3https://t.co/4uAA01GyNt — Lecturas (@Lecturas) March 22, 2023

Tras los primeros minutos de incertidumbre y de la lluvia de confeti, Rafa abrazó a su contrincante y aseguró que el camino no hubiera sido el mismo sin él. En este momento tampoco faltaron sus familiares, a los que el concursante llamó por teléfono de forma inesperada. «Oye, papá. ¿Qué te iba a decir? Dos cositas. La primera, que llego en el AVE de las nueve, ¿vale? Llegaré más tarde. La segunda, que he ganado 2.272.000 euros», anunció entre lágrimas. Una noticia que dejó a su padre sin palabras, tanto que Rafa le dijo: «Papá, ¿te has muerto?». Cuando recuperó el habla, le dedicó unas bonitas palabras: «Estamos orgullosísimos de él y esperamos darle un abrazo muy fuerte ya mismo».

Sevillano de 32 años, Rafa es el pequeño de dos hermanos. Sus padres, ambos jubilados, han trabajado como personal civil en una base aérea y como maestra de Primaria, respectivamente. Licenciado en Periodismo, tiene un máster en Comunicación y Cultura, aunque su pasión es la literatura, que le llevó a ser socio de la librería Caótica. Su primera aparición en Pasapalabra fue en el año 2015 y en 2017 ya ganó 60.000 euros.