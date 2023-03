Rosalía y Rauw Alejandro se casan: así lo han anunciado con su canción 'Beso'

Rosalía y Rauw Alejandro se casan. Los artistas han querido anunciar el dulce momento que viven con su canción Beso. Hace una semana se viralizó una parte de su tema en el que salen los dos acostados y cantándose a centímetros de sus bocas. Ahora ha salido el videoclip y los cantantes han comunicado la noticia a sus seguidores con un emotivo vídeo. Días antes, la pareja había concedido una entrevista a Ibai Llanos y les preguntó por una posible pedida de mano a lo que ambos descartaron entre risas y nervios.

24 de marzo. Los seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro esperaban con ansias el lanzamiento de RR, su primer EP conjunto. Lo que nadie sabía es que la parte final de la canción vendría con sorpresa. La pareja ha dado un paso más en su relación y están comprometidos. En el vídeo, Rosalía sale enseñando el 'pedrusco' que le ha regalado Rauw Alejandro mientras llora de la emoción. A la vez que enseña el anillo de comprimiso confiesa que tiene rímmel por toda la cara por sus lágrimas. La pareja lleva tres años de relación y nunca ha habido una crisis de por medio. El puertoriqueño y la catalana han aprovechado su tirón musical y han apostado por dar la noticia en su videoclip Beso en vez de compartir una publicación en redes sociales. La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar y la noticia ha corrido como la pólvora.

Casualidad o destino, el streamer preguntó a la pareja sobre una posible pedida de mano en un futuro. Los artistas concedieron una entrevista a Ibai Llanos en el que hablaron de sus proyectos y su relación. En un momento dado, el creador de contenido les preguntó por pasar por el altar. Ambos contestaron entre risas nerviosas sin afirmar nada. «Ay, Ibai. ¡Qué cosas tienes, de verdad! Eres como mi abuela... mi abuela siempre me dice: 'Bueno, y qué', dijo Rosalía. Por su parte, Rauw Alejandro, confesó que siente presión cada vez que se sale este tema en las conversaciones fammiliares: «lo peor es que lo hacen y me miran a mí: 'y qué, ¿se van a casar?, afirmó el puertorriqueño.

Los artistas explicaron que la decisión de trabajar ha sido muy meditada. «Siempre pusimos nuestra relación por delante. Primero decidimos sentar las bases de la relación y luego ya hacer música juntos. Ya era hroa de hacerlo», aseguró Rosalía. De hecho, ambos explicaron como ha sido la experiencia. «Rauw tiene carácter», ha apuntado la joven de 30 años, «no le gusta pensar mucho las cosas, es más fluido que yo». Durante el encuentro, el dúo de artistas internacionales ha dejado amor, confesiones, anécdotas y alguna que otra pulla. «Pensaba que eras de una manera y luego me sorprendiste. Había perdido la fe en la masculinidad, pero fue conocerte y eso cambió», se sinceró la cantante catalana.

Preguntado sobre cómo es trabajar con Rosalía, el cantante ha sido tajante: «es intensa, es difícil, para mí no no es complicado porque como la conozco es más fluido, es más fácil porque yo sé cómo comunicarme con ella, sé cómo decirle las cosas. Si no me gustaba algo de la canción, yo esperaba para decírselo en un momento particular o hablaba con los otros productores, íbamos todos en decisión grupal. Pero el ser exigente le ha llevado a estar donde está y eso es bueno, se respeta». Si quieres ver más sobre su entrevista léala aquí.