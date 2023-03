Laura Escanes carga contra la diferencia de edad y Risto Mejide sale en defensa de su novia

Laura Escanes se ha convertido en una de las protagonistas del fin de semana. La influencer, que saltó al foco mediático por su relación con Risto Mejide, publicó este sábado en su Twitter unas palabras que han sido muy comentadas: «La frase de 'el amor no tiene edad', me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos». Un mensaje que ha sido muy aplaudido por los usuarios y que se interpretó como una respuesta de la modelo a las palabras de su exmarido en Focus.

El publicista presentó en el programa de Mediaset su nuevo libro, Dieciséis notas, centrado en la historia de amor de Bach con su segunda mujer, a quien casi doblaba la edad. En este mismo formato confirmó su relación con Natalia Almarcha, una joven de 27 años con la que ya había sido fotografiada. «Yo estoy bien, soy feliz, y me enamoro con independencia de la diferencia de edad que tenga. ¿No tienen derecho a enamorarse de quien les dé la puñetera gana?», aseguró en Cuatro. La frase de «el amor no tiene edad», me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos — Laura Escanes (@LauraEscanes) March 25, 2023 Tras las críticas que ha recibido su nueva pareja estos días, Risto ha decidido hacer una publicación con una ilustración hecha por la propia Almarcha . «Farmacéutica adjunta. Graduada en Farmacia, Ortopedia, Nutrición y Dietética. Guitarra clásica en el Conservatorio. Máster en profesorado. Autosuficiente, emancipada e independiente económicamente desde hace años. Mamá responsable de Kairo, un Shiba Inu precioso. Y ya puestos, con este talentazo para la ilustración», ha escrito junto a la imagen. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide) Acto seguido, ha querido defender su relación: «Para algunos todavía no tiene las luces para saber lo que quiere, ni en la vida ni en el amor. Amad más y joded menos, anda. Nosotros a lo nuestro». Escanes, por su parte, ha decidido no hacer más declaraciones y en sus últimas publicaciones se ha centrado en la boda de una de sus mejores amigas. La modelo mantiene una relación con el cantante sevillano Álvaro de Luna y son habituales sus muestras de cariño a través de las redes sociales.