El polémico vídeo de Victoria Federica: conduce mientras mira el móvil

Nueva polémica en torno a Victoria Federica. Esta semana han trascendido unas nuevas imágenes de la hija de la infanta Elena conduciendo mientras mira el móvil. Una de sus amigas ha compartido el vídeo en su cuenta de Tik Tok, y en él se puede ver a la influencer al volante con el móvil en las piernas, un clip que la joven ya ha retirado de la conocida red social. Hay que tener en cuenta que esta no es la primera vez que la nieta del rey emérito se salta la ley.

Hace un año fue pillada circulando por Madrid con una amiga en un patinete eléctrico y sin casco, algo obligatorio en Madrid y multado con hasta 200 euros. Además, ambas iban por la acera y con sus smartphones en la mano. En los últimos meses Victoria Federica se ha convertido en toda una influencer y es habitual que asista a photocalls y protagonice las portadas de distintas revistas. A pesar de que ha apostado por sus redes sociales, son pocas las declaraciones que ofrece y apenas se conocen detalles de su personalidad.

Su primera entrevista fue en Elle hace un año, una conversación en la que tuvo muy presente a su abuelo: «Desde niña le he admirado, siempre le he visto como un hombre dedicado y espero que todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida sea reconocido y estimado. [...] Sólo quiero que se valore su entrega por este país. Hablo mucho con él y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera», aseguró en la publicación. Por su parte su hermano Froilán vive una vida de lujo en Abu Dabi.

Imagen del vídeo compartido en Tik Tok.

Felipe Juan viajó hace un mes a los Emiratos Árabes y allí trabaja en una de las compañías petroleras más importantes del país, National Oil Company (ADNOC), de titularidad pública, en un departamento dedicado al márquetin y la estrategia de futuro del sector. Respecto a su vivienda, facilitada por la propia empresa, esta se encuentra a tan solo cuatro kilómetros en el rascacielos postmodernista The Landmark. El sueldo del hijo de Jaime de Marichalar ronda entre 6.000 y 10.000 euros al mes y por el momento no está previsto que viaje a España, así que se espera que en los próximos meses sus amigos, entre los que se encuentra la mallorquina Belén Perea, viajen al país para disfrutar de unos días junto a Froilán.