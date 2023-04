La respuesta de Alessandro Lequio al libro de su hijo y Ana Obregón

Alessandro Lequio ha compartido un significativo mensaje en sus redes sociales tras la publicación del libro de su hijo y Ana Obregón, El chico de las musarañas. El colaborador de Telecinco ha publicado una fotografía de Aless acompañada por el texto: «Caminando siempre en la misma dirección». De este modo mantiene su actitud de no pronunciarse y evitar hacer declaraciones públicas sobre el nacimiento de la pequeña Ana Sandra Lequio. Eso sí, el propio Alessandro reconoció en El programa de Ana Rosa que no había recibido ninguna copia ni de la editorial ni de la propia actriz, pero aseguró que se iba a comprar el libro.

El libro se publicó este miércoles y los escritos de Aless ocupan de la página 159 a la 231. Una narración que se completa con el duro testimonio de Ana, que confiesa que intentó quitarse la vida: «Tenía todo planeado al milímetro desde hacía veinticuatro horas. En realidad, lo planeé el día que fui madre. Si mi hijo moría antes que yo, no sufriría ni un segundo: me iría con él». La artista relata el momento exacto en el que tomó la decisión: «Utilicé una fuerza desmesurada con los brazos que no cesaban de temblar y, aún así, tenía que darme prisa para que mis hermanas y Alessandro, que lloraban en el salón, no se dieran cuenta de mi ausencia».

Fue en ese momento cuando Lequio llamó a la puerta de la habitación y le preguntó qué estaba haciendo: «Ana, por Dios, abre la puerta. Tienes algo importante que hacer. ¿Recuerdas lo que nos pidió Aless, su última voluntad?» Una conversación que hizo que Obregón recapacitase y se centrase en cumplir los deseos de su hijo. Un duro momento del que el colaborador televisivo no fue consciente, según la bióloga: «Tu padre nunca supo que, en ese momento, tu última voluntad me salvó la vida. Se enterará leyendo estas páginas». El colaborador no ha querido decir nada al respecto y en una de sus últimas intervenciones ha explicado que ha rehecho su vida: «Llevo 25 años casado y con una familia. Y tengo otra familia, mi vida es otra».