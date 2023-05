Tamara Falcó se queda sin vestido de novia: Sophie et Voilà rompe el contrato

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que tendrá lugar el próximo 8 de julio, se complica. La firma Sophie et Voilà, que era la encargada de diseñar el modelo que iba a vestir la marquesa de Griñón el día del enlace, ha anunciado este martes que cancela el contrato. La firma ha emitido un comunicado al que ha tenido acceso El País: «Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó», reproduce el medio de comunicación.

La marca de Sofía Arribas y Saioa Goitia lamenta haber tenido que tomar esta decisión: «Por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma». Al poco de la publicación, Tamara se ha querido defender en ¡Hola!: «Niego categóricamente que eso sea cierto. Una cosa es la copia y otra el trabajo con inspiraciones».

EXCLUSIVA. Tamara Falcó nos cuenta la verdad sobre su ruptura con los diseñadores de su vestido de novia: ‘Es categóricamente falso que quisiera que copiaran un vestido’ (contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/N4wniMwkDX — Revista ¡HOLA! (@hola) May 16, 2023

En el mes de febrero, la socialité aseguró en El Hormiguero que estaba muy contenta con la preparación de su vestido: «Me lo he probado y es mejor de lo que me imaginaba. No es un vestido que todo el mundo vaya a entender». Ahora, a menos de dos meses de la boda, la hija de Isabel Preysler se ha visto sorprendida por la cancelación del contrato, noticia de la que se ha enterado por los medios de comunicación, y tendrá que buscar un nuevo diseño. Pero esta no es la única polémica relacionada con el enlace, ya que son muchas las informaciones que han surgido estas semanas sobre la celebración.

El pasado jueves se detalló en el Programa de Ana Rosa que los más de 400 invitados asistirán a una preboda que se celebrará en el Ritz y que el regalo mínimo es de 150 euros. Una información sobre la que el propio Íñigo ha hecho declaraciones este fin de semana: «La verdad es que los artículos los ha elegido Tamara, así que no tengo ni idea...». Eso sí, ha remarcado que hay piezas por debajo se ese importe: «¿Los saleros de 25 euros no los mencionáis? Sacáis de contexto todo...».