Empeora el estado de salud de Concha Velasco

La salud de la actriz Concha Velasco habría empeorado en las últimas semanas, aunque lleva siendo delicado desde hace tiempo. A sus 83 años, vive en una residencia donde recibe la visita frecuente de sus hijos y otros seres queridos. Las alarmas han saltado después de que la presentadora Mariló Montero asegurase que había decidido no volver a visitar a la actriz por su delicado estado de salud.

Montero es amiga cercana de la actriz, pero, pero, tal como explicó a los medios, considera que es momento de mantener cierta distancia, ya que no le resulta fácil ver a Concha en esta situación. "Yo he decidido que ya no voy a ir más a ver a Concha, la última vez, cuando me fui, automáticamente se la llevaron al hospital", expresaba Mariló a Europa Press, en unas imágenes compartidas por el programa Fiesta.

La presentadora afirma que tanto ella como otros amigos de la actriz han optado por respetar los deseos de sus hijos y no acudir a visitarla. El hecho de que Terelu Campos enviase un afectuoso saludo a la actriz en plena emisión de Sálvame ha hecho que no tarden en surgir los rumores que sugieren que la salud de la artista ha empeorado notablemente.