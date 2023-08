El caso de Daniel Sancho es uno de los sucesos más mediáticos del año. Por esa razón, muchas cadenas de televisión se han volcado en tratar de resolver todos los enigmas pendientes. Esta vez, la investigación por parte del programa Código 10 de Cuatro ha entrevistado a Surachate Hakparn, alias Big Joke, el número dos de la policía tailandesa y encargado del caso, sobre el paradero del autor confeso del asesinato. En concreto, desde un principio se creía que Sancho estaba interno en la prisión de Kho Samui, la segunda isla más grande del país. Pero tras esta entrevista, por un error de traducción, se desmintió esa información.

En concreto, el subdirector de la policía de Tailandia habría dicho que el hijo de Rodolfo Sancho «no está en Koh Samui, está en Surat Thani», ciudad al sur de la península asiática. Afirmó que desde el principio habría sido trasladado todos los días de la prisión de la primera isla a otra cárcel en la que pernoctaría. Según la traducción, se trasladaba al centro penitenciario de Koh Samui donde le someten a interrogatorios. Además, allí recibiría visitas de familiares. Sin embargo, El programa del verano de Telecinco ha enviado al periodista Jorge Luque a comprobar estos datos.

Tras estas declaraciones, el programa ha conseguido averiguar que el detenido estaría en el interior de la cárcel de Koh Samui y no haber salido desde el día que entró tras ser acusado del crimen a Edwin Arrieta. «He hablado con la embajada española y me cuentan que no les consta que haya sido trasladado a otra prisión», aclara el reportero. Por lo tanto, sería imposible que el viaje de un centro a otro se haya realizado, ya que dura alrededor de tres horas y debería utilizar dos medios de transporte, un furgón policial por carretera y un ferry por el mar. Además, el abogado del cocinero de 29 años añade que «para que Daniel Sancho tuviese cualquier tipo de traslado debería tener su autorización y no ha sido el caso».