Britney Spears vuelve a preocupar a sus seguidores. La cantante ha sorprendido en Instagram publicando un vídeo en el que protagoniza un peligroso baile con cuchillos. La artista, de 41 años, sorprendía publicando un clip en el que aparece haciendo una de sus coreografías armada con dos enormes cuchillos, lo que hizo que saltaran todas las alarmas entre sus seguidores.

La intérprete de temas tan conocidos como Baby o One More Time aparece en el salón de su casa, escenario de sus coreografías en redes sociales, bailando desenfrenada armada con sus cuchillos, que agita de lado a lado y no coge adecuadamente. Sin embargo, ella misma quiso tranquilizar a sus fans asegurando que no eran de verdad.

«Hoy empecé a jugar con cuchillos», escribe la cantante, para aclarar después que se trata de algo inofensivo: «¡No os preocupéis, no son cuchillos reales! ¡Halloween está cerca!». Sin embargo, a pesar de su aclaración, la cantante se vio obligada a desactivar los comentarios de la publicación.

Las preocupaciones vuelven a recaer en la figura de la cantante, que poco a poco trata de recuperar su vida y adaptarse a su nueva soltería. Por lo que se sabe, solo su nuevo representante y su abogado estarían pendientes de lo que sucede en su día a día, al no mantener contacto con su familia salvo con su hermano.