Sandra Barneda, sobrepasada tras el asalto de Zoe y el ataque de Alejandro

Sandra Barneda vivió este miércoles su noche más complicada en La isla de las tentaciones. La tensión entre los concursantes aumenta semana tras semana y en el último programa la presentadora se vio sobrepasada en la hoguera de los chicos. El primer susto llegó de la mano de Zoe, que irrumpió por sorpresa en la hoguera para poder hablar con su novio Josué. En ese momento Barneda se vio obligada a separar a la pareja y anunció que la actitud de la participante tendría consecuencias tanto para ella como para el extronista. Poco después la presentadora tuvo que hacer frente a otro duro momento, cuando Alejandro se derrumbó al ver las imágenes de Tania.

En los vídeos la joven aseguraba que, si tuviera que tomar una decisión, se iría sola. Alejandro perdió los nervios y visiblemente afectado suplicó a Sandra que le dejase ver a su novia: «Por favor te lo pido». La periodista desveló el lunes en el debate de las tentaciones que, al ver el dolor del exmíster España, no pudo seguir grabando: «Yo no soy una persona que suelo expresar mis sentimientos trabajando y me cogió un ataque de llorera. No podía parar de llorar de lo que vivimos en ese momento».

Una vez que se tranquilizó el ambiente en la República Dominicana, Álvaro pudo ver las imágenes de Rosario y comprobó que se había dejado llevar con Suso: «Me duele porque son cuatro años de relación. Sinceramente, creo que estamos siendo unos estúpidos los dos. Ella en todo momento ha dicho 'voy a dejarme llevar, no voy a pensar en él y esta experiencia va a ser para mí'». Sandra, lejos de callarse, le recordó que él también se ha besado con una tentadora: «Te recuerdo que también te has besado con una chica. Después de cuatro años y de estar en vuestro mejor momento… Creo que merece la pena reflexionar». El de Elche, sorprendido, le respondió: «Mucho, mucho».

Por su parte, los dos mallorquines de la edición se han mantenido en un segundo plano en el último programa. Tras el tonteo inicial de Rosana con Nico, parece que el futbolista finalmente se ha decantado por Miriam, otra de las tentadoras. Gal·la pudo ver este miércoles como la concursante y su novio compartían momentos íntimos en la piscina e incluso como estaban jugueteando en la habitación de él, situación que hizo que estallara y pidiera una hoguera de confrontación. Por su parte el mallorquín Alberto Pareja no ha congeniado con ninguna de las chicas, aunque se ha convertido en un gran apoyo para Rosario en la villa.