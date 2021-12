Mucho humor, aprendizaje y críticas constructivas y respetuosas. Con esos ingredientes llegó a Amazon Prime Video este jueves Celebrity Bake Off, la primera edición con famosos de un concurso culinario en el que variopintos personajes como la cantante mallorquina Chenoa, la expolítica Esperanza Aguirre, el exárbitro Iturralde González o el músico James Rhodes pelearán por ser el mejor pastelero. «Hay que entender que ellos son celebrities (famosos), que no son profesionales y que dentro de eso se han esforzado muchísimo. Decíamos las cosas negativas pero no como una crítica destructiva sino como una forma para que ellos aprendieran y pudiesen mejorar», ha contado la jueza del concurso, la chef y consultora gastronómica Clara Villalón.

En un delicado momento para los concursos culinarios después del fallecimiento de la actriz Verónica Forqué (que participó en la última edición de «MasterChef Celebrity» emitida hace unas semanas), la plataforma estrena este jueves los diez episodios de un concurso «divertido, fresco y ágil», apunta Villalón, en el que no se va a perder «el punto gastronómico de la pastelería». «Se va a hablar de un sablé bretón, del punto de un merengue, de qué pasa con una mouse si se corta, de malos horneados… No se pierde la parte gastronómica pero se aporta una visión con humor», ha añadido la jueza, que estará acompañada en sus valoraciones por el maestro pastelero francés Frédéric Bau. «Es importante entender la crítica sin desprecio, eso es lo bonito. Nosotros no queremos hacer sangre en ningún caso. Creemos que es lo más positivo», ha añadido Villalón tras el evento de presentación del programa en el que han participado todos sus concursantes, salvo Esperanza Aguirre. En opinión de la humorista Yolanda Ramos, son jueces que «sí que son muy exigentes pero son amables, nunca humillan, excepto el día que te echan del programa», ha bromeado. «Es un programa muy blanco, muy educado», ha añadido sobre el show, que es una adaptación del formato de Love Productions The Great British Bake Off y que está presentado en España por Paula Vázquez y Brays Efe. El modelo y actor Andrés Velencoso, la cantante Soraya, la actriz Adriana Torrebejano, el actor Pablo Rivero, la influyente Paula Gonu, el exfutbolista Joan Capdevila, la youtuber Esty Quesada y la cantante Chenoa comparten el reparto del concurso, que cuenta con 10 episodios de 50 minutos que se estrenan de golpe.

"Celebrity Bake Off" España está producido por Boxfish TV y cuenta con Edi Walter y Mariano Tomiozzo como productores ejecutivos. El formato se ha adaptado en 35 territorios en todo el mundo incluyendo Italia, Francia, Alemania, Australia y Reino Unido. «Lo hemos elegido porque nos parece un formato espectacular con todos los ingredientes que necesita un formato de éxito. Tiene humor, competición, tensión y la verdad es que nos encanta», ha apuntado Walter en el evento. Además de espectáculo y risas, han prometido los participantes, habrá mucha calidad. «La repostería es muy complicada. Ellos no son pasteleros, no son reposteros y el público va a quedarse alucinado de lo que han hecho, no se lo van a creer", ha apuntado Brays Efe, maestro de ceremonias.