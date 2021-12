El comentado vestido de Cristina Pedroche en 'El Hormiguero'

Cristina Pedroche ya calienta motores para la Nochevieja. La conocida presentadora fue la invitada de este jueves de El Hormiguero, programa en el que lució un atuendo que llamó la atención y mucho a los espectadores. Para la ocasión la madrileña escogió un vestido que simulaba un cuerpo desnudo y, además, en la cabeza optó por una peluca con una media melena morena. Pedroche aseguró que ha hecho un cambio en su melena, pero que quiere que sea una sorpresa que desvelará el 31 de diciembre.

Respecto a su estilismo para dar las Campanadas, dio alguna pistas a Pablo Motos: «No hay tela como tal, es otra cosa, es un mensaje» e indicó que «no hay problema por la talla». Eso sí, mientras los usuarios esperan a poder ver su look para despedir el año, los comentarios sobre su peculiar vestido de este jueves no se han hecho esperar. Por las reacciones que se han podido ver en Twitter, parece que la de Vallecas no ha convencido con su elección:

Como cada año por estas fechas, El Hormiguero tuvo a Cristina Pedroche. Es una tradición. Y todos los años es lo mismo, una lección de cómo vender, cómo promocionar y cómo provocar. Esta vez, más que nunca. ¡Y qué bien lo hace, coño! #PedrocheEH https://t.co/4eDPbEzTs2 — Esther Mucientes (@emucientes) December 24, 2021

Las campanadas del año pasado con anne igartiburu y ana obregón fueron de matricula de honor con ese respeto tan solemne a ese año 2020 tan horrible con tantos muertos y mientras #PedrocheEH a lo suyo. Este año 2021 lo que funciona, no se toca. Yo las campanadas en la 1. — CARLAGUITARS (@CARLAGUITARS) December 23, 2021

#PedrocheEH El traje que lleva esta señora es literal el delantal de los pectorales de hombre mazado: pic.twitter.com/TEE1a62xMV — 🌪️BelicStorm🌪️ (@BelicStorm) December 23, 2021

Que es una peluca y yo me creía que se había cortado el pelo😂#PedrocheEH pic.twitter.com/p3D5elhiHT — María Pérez (@mariaperezz_19) December 23, 2021