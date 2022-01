Sara Deop, adiós al sueño de Eurovisión

Sara Deop cumplió con nota, dejó buen sabor de boca, pero le ha tocado decir adiós al sueño eurovisivo. La mallorquina fue la encargada de cerrar la segunda semifinal de Benidorm Fest con su sensual Make you say, llenando el escenario con unos hexágonos gigantes, patines sobre ruedas y tonos fucsia. Lamentablemente los 48 puntos acumulados gracias al voto del jurado y el televoto no fueron suficientes para llegar a la final de este sábado.

Rigoberta Bandini (Ay Mama), la máxima apoyada por las tres vías de voto, así como Rayden (Calle de la llorería), Xeinn (Eco) y Gonzalo Hermida (Quién lo diría) sí lograron el pase a la final de Benidorm Fest, de la que saldrá el candidato español en Eurovisión 2022, que se celebra en mayo en Turín (Italia), y en la que también estarán Chanel (SloMo), Tanxugueiras (Terra), Varry Brava (Raffaella) y Blanca Paloma (Secreto de agua). Noticias relacionadas Unique, el grupo del mallorquín Valentín Rus, dice adiós a Eurovisión El jurado profesional ha otorgado su mejor votación a Rigoberta Bandini (56 puntos), seguido por Xeinn (46), Rayden (45), Marta Sango (36), Javiera Mena (28), Gonzalo Hermida (28) y Sara Deop (21). El jurado demoscópico de 350 personas, integrado por una representación de la población española por edad, género y comunidad autónoma, ha distinguido por este orden a: Gonzalo Hermida (30), Rigoberta Bandini (25), Rayden (20), Sara Deop (18). Finalmente el televoto ha determinado que sus apoyos se distribuyesen así: Rigoberta Bandini (30), Rayden (25), Xeinn (20), Gonzalo Hermida (18), Marta Sango (15), Javiera Mena (12) y Sara Deop (10). Hay que recordar que otro mallorquín, Valentín Rus, miembro de la banda Unique, también ha participado en el Benidorm Fest, pero al igual que Sara Deop, se ha quedado a las puertas de la final del sábado.