Del ‘Chanelazo’ al eurodrama

#TeamMama o #TeamTerra. O lo que es lo mismo, la indie Rigoberta Bandini, alter ego de la catalana Paula Ribó, con su himno Ay mama, o el trío Tanxugueiras con Terra, cantada íntegramente en gallego. La semana pasada parecía que no había opción posible a la hora de vencer en el Benidorm Fest, la preselección organizada por RTVE para elegir al candidato de España a Eurovisión 2022, que se celebrará en mayo en Turín. Pero llegó la casi desconocida Chanel Terrero, un ciclón de origen cubano, con SloMo, una canción que podría sonar hoy mismo en cualquier emisora de radiofórmula, con un carisma arrollador, una coreografía de quitar el hipo y una realización pensada hasta el último detalle, y se llevó el concurso musical y el pasaporte al festival de la canción europea más famoso.

La polémica del jurado

Entonces, ¿por qué las redes sociales se han volcado en destrozar el Benidorm Fest, el resultado y, de paso, a Chanel Terrero y la propuesta española soñada por cualquier eurofan? La culpa la tiene, simplemente, el jurado. La situación se tensó ya en la primera semifinal, realizada el miércoles 26. Los cinco miembros del jurado profesional eligieron como favorita a Chanel. Hasta aquí todo bien. Las redes no dejaban de repetir ‘Chanelazo’ tras ver su espectacular actuación. Pero dejaron en un incomprensible quinto puesto, de seis candidatos participantes, al trío Tanxugueiras, favoritas del eurofandom. El televoto coronó a las gallegas, pero por detrás quedó Chanel y su Slomo pisándoles los talones que, además, también fue la preferida del jurado demoscópico, 350 personas seleccionadas por RTVE entre la población española.

El runrún de los fans comenzaba a crecer. Acusaban a los cinco miembros del jurado profesional de tirar por tierra la posibilidad de enviar por primer vez a Eurovisión una canción en un idioma cooficial. Además, se hacía más fuerte el rumor de la relación de la cantante de origen cubano con Miryam Benedited, conocida coreógrafa de Operación Triunfo, que la dirigió en el programa Tu cara me suena, y miembro del jurado profesional; algo que la ganadora del Benidorm Fest no ha negado en ningún momento: «Hace 4 años que no hablo con ella... Es coreógrafa y yo bailarina y llevo en esto desde los 16 años... Es que somos poca gente en la profesión y nos conocemos todos», aseguraba. Y razón no le falta.

Rigoberta Bandini, una de las favoritas, cantando ‘Ay mama’.

La gran final

En la final del sábado se repitió casi calcado el guión. SloMo fue la opción preferida de los profesionales, recibiendo la friolera de 51 puntos, mientras que el jurado demoscópico y el televoto la dejaron como tercera opción, con 45 puntos, por detrás de Rigoberta Bandini y las gallegas Tanxugueiras. Resultado: 96 puntos. La canción Terra, del trío gallego, obtenía 60 puntos del público, pero tan solo 30 del jurado. Sus opciones de ganar se evaporaban. Ay mama, de Rigoberta Bandini, la única que en ese momento del festival parecía poder hacer frente al huracán SloMo, se tenía que conformar con 91 puntos: segunda opción del público y el jurado profesional, y tercera del demoscópico.

Un momento de la actuación de Chanel Terrero.

¿Tongo en la elección? Difícil saberlo. La candidatura de Chanel está cuidadísima, y aunque no sea la favorita del público español, puede ser recibida mejor por el espectador europeo. Salvador Sobral arrasó en Eurovisión en 2017 con Amar pelos dois; pocos recuerdan que en la preselección portuguesa no fue la favorita del público, quedando segunda; y el italiano Mahmood se llevó la plata en la edición de 2019 con Soldi, pero en el Festival de San Remo logró el pasaporte a Eurovisión solo gracias a la prensa especializada, el público italiano le dejó en tercer lugar.

El futuro de Chanel y SloMo lo conoceremos el 14 de mayo.