Carlos Sobera pilla a un comensal que acudió cuatro veces disfrazado a 'First Dates'

Monumental enfado de Carlos Sobera este miércoles en First Dates. El presentador, que se caracteriza por su buen humor, no ha podido evitar sacar este martes su carácter ante un comensal del programa. «Has jugado con el prestigio del programa y de las personas que venían a citarse contigo», reprochaba el vasco al concursante. Y es que, tal y como indicó Sobera, el hombre acudió en hasta cuatro ocasiones al reality con distintos disfraces e identidades. «Has venido aquí cuatro veces, y el problema no es que nos engañes a nosotros, el problema es que la gente que viene a citarse contigo viene a buscar el amor de verdad. Los has engañado a todos», le reprochó el comunicador.

El farsante intentó justificar su comportamiento ante las cámaras, pero no logró convencer: «Aunque me veas riendo, no te estoy vacilando, Carlos». Muy serio, el presentador no daba crédito a lo que estaba ocurriendo ante sus ojos: «¿Qué buscas? No lo entendemos. Te das cuenta de que has jugado con el prestigio de First Dates porque nosotros no estamos aquí para hacer tonterías, sino para que la gente encuentre el amor. Salvo que estuvieras enfermo, no tienes ninguna justificación», le respondió.

Carlos Sobera desenmascara a un comensal que quería engañar a #FirstDates: «Has jugado con el prestigio del programa y de las personas que venían a citarse contigo» https://t.co/0URUYh5shK — First Dates (@firstdates_tv) February 1, 2022

Así sacó los colores 'First Dates' a un impostor que había acudido hasta cuatro veces https://t.co/qDaIxlG2ze #FirstDates1FE pic.twitter.com/RDjxXdIaUX — verTele! (@Vertele) February 1, 2022

Jesús, que no se esperaba ser pillado, indicó avergonzado: «Yo os pido perdón y me gustaría pedirle disculpas a las personas que estuvieron aquí. No sé explicarte, lo hago por instinto». Sobera le indicó el camino para abandonar el programa mientras le pedía que no volviese a molestarles: «Fue una broma de mal gusto, páralo ya y déjales en paz, cómo te voy a pedir que nos dejes en paz a nosotros. No solo has jugado con el prestigio del programa, has jugado con toda la gente que trabaja aquí».

El programa de televisión de Warner Bros y Mediaset España se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Cuatro y día tras día deja momentazos. Pero también ha habido citas que han estado marcadas por la polémica, como cuando uno de los participantes hizo un comentario sobre la forma de vestir de las mujeres. El participante aseguraba que, al estar en pareja, las mujeres tenían que cambiar su forma de vestir «para no llamar la atención», unas palabras que fueron muy criticadas en redes.