Javier Ruiz carga contra Vicente Vallés y Ana Rosa Quintana

Javier Ruiz, periodista de la Cadena Ser y presentador de Las Claves del Siglo XXI en TVE, se ha sincerado con Pablo Iglesias. El comunicador ha hablado sin tapujos en La Base, el podcast que conduce el expolítico en Público, en un episodio que ha estado centrado en las «mentiras» de los medios de comunicación. Durante la entrevista, el valenciano ha hecho mención a su compañero de profesión, Vicente Vallés, ya que asegura que aunque tienen una mentalidad distinta es «firme defensor» de que se puedan manifestar todas las ideas.

«Yo no comparto ni una sola de las ideas de Vicente Vallés, pero defiendo su libertad de expresión para decir lo que dice y tiene todo el derecho del mundo a decir lo que dice y te puede gustar más o puedes estar en discrepancia, pero eso es la libertad de expresión y esto es lo que hay, ¿no?», ha señalado. Ruiz, además, ha tratado otro tema que ha generado gran interés en los últimos meses: su despido de El programa de Ana Rosa. El colaborador desapareció en el mes de julio del magacín matinal y ahora, más de medio año después, ha revelado los que considera que fueron los motivos. «No gusta lo que digo y efectivamente hay una línea editorial que ese programa decide impulsar y obviamente yo no encajo. No solo no encajo, obviamente, es que no encajo seguro, seguro», ha indicado.

Además, ha aprovechado para señalar directamente a Ana Rosa Quintana: «Creo en la libertad del editor. Me repatea. Me duele que me afecte a mí, pero Ana Rosa tiene el mismo derecho a despedirme que a contratarme». «Cuando ella me contrata no se inaugura la libertad de expresión y cuando me despide no empieza la mordaza. ¿Estoy jodido? Sí, pero eso no es censura ni mordaza», ha argumentado a Iglesias. A pesar de este despido, a Javier no le falta trabajo. Hace tan solo dos semanas se estrenó como presentador en la cadena pública con una gran repercusión en redes sociales, aunque sus cifras de audiencia fueron bastante discretas: apenas un 5,5% de cuota de pantalla y 710.000 espectadores.