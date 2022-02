Telecinco decide prescindir de Kiko Rivera tras su polémica entrevista

Telecinco ha escuchado a la audiencia y ha decidido prescindir de Kiko Rivera en Secret Story. El DJ tenía que entrar este miércoles en la casa de Guadalix para convivir durante cinco días con los concursantes pero finalmente la productora optó por cancelar esta visita. La polémica entrevista del hijo de Isabel Pantoja en la revista Lecturas ha sido el motivo de esta drástica decisión. Una publicación en la que el marido de Irene Rosales aseguraba que pegó a su hermana «cuando quiso cortarse las venas».

Carlos Sobera dio a conocer la decisión con un escueto comunicado: «El domingo os anunciamos que estaba previsto que hoy Kiko Rivera entrase en 'La casa de los secretos'. Y que entrase como parte de la nueva prueba semanal. Pero resulta que esta mañana una revista publicaba una entrevista en exclusiva del hijo de Isabel Pantoja. Sus declaraciones han resultado polémicas y han hecho que tanto la productora como Mediaset hayan decidido cancelar la visita de Kiko a 'La casa de los secretos», indicó el presentador. Unas palabras que han sido muy aplaudidas en las redes sociales, ya que desde primera hora de este miércoles los usuarios pedían «boicotear» al programa si finalmente Kiko entraba en la casa.

Carlos: "Esta mañana una revista publicaba una entrevista en exclusiva con Kiko Rivera. Sus declaraciones han resultado polémicas y han hecho que tanto @ZeppelinTV como @mediasetcom hayan decidido cancelar la visita de Kiko" #SecretGala3 pic.twitter.com/yJ6o9ZGhyv — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 2, 2022

Por su parte Isa Pantoja está viviendo un momento muy complicado. Las duras palabras del artista, que también aseguró que no la considera su hermana y que «le da igual» lo que le pase, le han afectado y ha sido incapaz de acudir a su puesto de trabajo. Miguel Ángel Nicolás quiso explicar en Ya son las ocho cómo se encuentra la joven: «Queríamos contar hoy con Isa Pantoja para que diera su versión como colaboradora de este programa. No tenía ánimo, está muy destrozada, tenía un examen y prácticas y no los ha hecho. He intentado durante toda la tarde convencerla, pero no ha habido manera de que se recuperara».