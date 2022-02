Rocío Carrasco ha acudido de forma inesperada este miércoles a El programa de Ana Rosa. El formato anunciaba esta misma mañana que la hija de Rocío Jurado se iba a sentar en el plató a partir de las 12:00 horas para explicar las novedades de Montealto. Ante Joaquín Prat, la madre de Rocío Flores se ha sincerado y ha dicho que le encantaría reescribir su historia: «Mis hijos hoy estarían conmigo porque no habría cometido algunos errores que cometí. Cometí el error de darle la custodia compartida a un psicópata».

Carrasco ha desvelado, además, que este viernes por la noche mostrará unos documentos en los que la propia Jurado explica cómo fue su relación con Antonio David Flores: «Cuando hemos hecho el unboxing (en relación a las pertenencias de su madre que han estado guardadas hasta ahora), ha sido muy curioso porque apareció un baúl que ponía ‘niña’ y en ese baúl me he encontrado una carpeta con 48 documentos donde ella narra en primera persona lo que ella ha sufrido con ‘el ser’». En una pieza audiovisual, que se emitirá en el programa Montealto, se podrá ver su contenido: «Estos documentos están narrados por ella misma de una forma descarnada y narra sus vivencias de una forma muy fuerte».

La presentadora también ha querido aclarar el motivo por el que se vio obligada a contar la agresión que sufrió por parte de su hija: «Lo que he contado sobre ese episodio de mi hija ha sido lo imprescindible para que la historia que yo estaba viviendo se entendiera. La he contado con todo el dolor de mi corazón, pero era la única manera de que esos 20 años que yo he estado mermada, hundida, enterrada en vida y malviviendo se pudieran entender. Sin haber contado eso, que es la obra maestra del ser, no se hubiera entendido nada».

Eso sí, Rocío también ha tenido tiempo de recordar los buenos momentos que ha vivido en ese plató, ya que allí mismo trabajó con María Teresa Campos durante años: «Estuve aquí desde el 99, creo recordar, hasta el 2003. Me ha traído muchos recuerdos muy bonitos, aquí era donde ponían el tendedero». Al margen de sus palabras, durante la entrevista muchos usuarios han criticado en redes sociales que Patricia Pardo haya abandonado el programa en el momento en el que ha aparecido Carrasco, ya que la periodista ha mostrado en más de una ocasión su apoyo a Rocío Flores.