Chenoa y Eva Soriano protagonizan un apasionado beso en 'Tu cara me suena'

La final de Tu cara me suena dejó un momento para la historia del programa: un apasionado beso entre Chenoa y Eva Soriano. La humorista, que se puso en la piel de Shakira el pasado viernes, sorprendió a la miembro del jurado mientras valoraba su actuación. La cantante comenzó su intervención bromeando sobre el decorado del plató: «Tengo muchas cosas que decirte Eva. La primera es que has salido con uno de mis animales favoritos, que he visto detrás tuyo, la cobra. ¿Era un homenaje o algo?».

Unas palabras que hicieron que Eva comenzase a acercarse a la mesa del jurado mientras lanzaba un mensaje claro: «Te voy a decir una cosa Chenoa, que no me dejas hablar nunca. En este programa no va a haber nunca una cobra para ti». Acto seguido se abalanzó sobre la artista y le dio un beso en la boca. La cantante, sorprendida, no lograba articular palabra mientras la cómica aseguraba que era algo que llevaba mucho tiempo esperando: «Llevo todo el programa aguantándome y hoy era el día de comerle la boca a Chenoa».

Un gesto que la mallorquina valoró de forma muy positiva, ya que en esta última gala no tenían que puntuar: «Es el único beso que he dado en toda la edición. No has buscado el voto, has buscado amor. Que hoy sea tu cumpleaños no es una casualidad, es el destino. Te ha salido una actuación de diez», indicó. Chenoa se ha convertido es uno de los rostros más queridos de la televisión y es una de las piezas clave del programa de Antena 3.

Hace tan solo dos semanas protagonizó otro momento que fue muy comentado. La artista sufrió un percance mientras realizaba una prueba y se vio obligada a sujetar la parte superior de su vestido para evitar que su pecho quedase al descubierto. Mientras intentaba imitar el baile con el collar de Mary Santpere, uno de sus tirantes comenzó a caerse. Antes de que el descuido fuese a más, decidió parar y se cubrió la zona con la mano. Una situación que finalmente quedó en un susto gracias a los reflejos de la cantante.