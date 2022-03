Mamen Mendizábal reunió este jueves en sus Encuentros Inesperados de La Sexta a Esperanza Aguirre, Carolina Iglesias, Luz Sánchez-Mellado y La Mala Rodríguez para hablar sobre feminismo. La presentadora debatió con sus invitadas sobre las exigencias a las que tienen que enfrentarse las mujeres en su día a día y sobre la importancia que tiene el físico. La política fue una de las más sinceras y confesó que incluso ha estado «muchísimos años sin ir a la playa» por sus complejos.

«No tengo ganas de ver mi celulitis reflejada en el Hola y cuando ya este año he ido a la playa porque pensaba que no me conocía nadie... a Lecturas», aseguró ante la sorpresa de sus compañeras. La presentadora lamentó estas palabras: «¿Qué pasa con la celulitis? Yo no conozco a ninguna mujer que no tenga». Por su parte La Mala Rodríguez indicó que ella también tiene «muchísima celulitis» y que la fotografía que más ha triunfado en sus redes sociales es una en la que sale con «todo el muslamen».

La madrileña también confesó algunos de los retoques estéticos a los que se ha sometido: un rejuvenecimiento de los párpados y tiene previsto hacerse una remodelación de la piel de la papada. En la charla Esperanza coincidió con Carolina, una de las presentadoras de Estirando el chicle. La joven aprovechó la oportunidad y preguntó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid las bragas que lleva, una pregunta que hace a todas las invitadas a su podcast. «Mira yo no me complico, siempre compro bragas lisas, color negro, blanco y gris», indicó Aguirre.

Carolina también invitó a Aguirre a su programa: «Os haría una visita pero con la mala memoria que tengo seguro que se me olvida ir con bragas al programa», respondió. Eso sí, de quien no se olvidó fue de Pablo Casado, al que tuvo muy presente en la entrevista: «Yo he dimitido tres veces porque yo, a diferencia de lo que hemos visto recientemente en el Partido Popular, considero que dimitir es un acto honroso y digno», señaló. Además criticó a aquellos que «han hecho de la política una profesión» y que están dispuestos a «hacer cosas que no deberían».