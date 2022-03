Tamara Falcó no deja de sorprender con sus divertidas historias. Una de las últimas, y que ha dado mucho que hablar, ha sido su anécdota con el Papa Francisco. La hija de Isabel Preysler ha contado en El Hormiguero su peculiar encuentro con el Pontífice que acabó, nada más y nada menos, que con él enfadado. Así se lo ha contado ella misma a Pablo Motos en el programa de El Hormiguero de este jueves, 24 de marzo. «Estaba muy ilusionada y decidí llevarle una Virgen de la Alegría», comenzó Tamara Falcó, conocida devota y católica practicante.

Sin embargo, al acercarse el Papa, Tamara decidió postrarse en señal de respeto, algo que no gustó al Pontífice, pues, con ella, se postraba también la Virgen. Según contó, el Papa le señaló con un gesto que se levantara: «Se enfadó». Tras narrar la anécdota, Pablo Motos le preguntó por cómo reaccionó a semejante situación: «No hablamos nada porque me quedé un poco en shock. No me imaginaba verlo enfadado», reconoció entre risas Tamara Falcó.

Muestra de su devoción es el pacto al que ha llegado con su pareja, Íñigo Onieva, amante de las discotecas y la vida nocturna. «Hemos hecho un pacto, yo voy a su discoteca y él viene a misa», reconocía la Marquesa de Griñón ante la prensa en un evento de una firma de joyas a principios de este mes de marzo.